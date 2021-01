Das Eispferd von der Egesheimer Mühle

Pferde im „Mühlrad-Eis“ überwintern bei Reinhold Schätzle von der Egesheimer Mühle.

Der geschickte Handwerker hat vor Jahren schon ein Mühlrad an sein Haus gebaut, das vom Anhauser Bach gespeist wird und dessen Wasser schließlich in die Bära mündet. Seine Pferde aus Eisen, die er an den Sprossen des Mühlrades angebracht hat, tauchen beim Betrieb des Mühlrades regelmäßig ins Wasser in r und überziehen sich im Laufe der Zeit mit einer Eisschicht. Diese kann sich bis zum Einsetzen des vorausgesagten Tauwetters heute noch halten, aber spätestens morgen wird den Eispferden wohl durch die höheren Temperaturen der Garaus gemacht.