Das Danke der Woche: Waldtiere

Von drauß mit Waldi komm es her - Zeit fürs neue „Danke der Woche“. Es geht dieses Mal an: Waldtiere.

Rehe und Füchse sind die häufigsten Vertreter der Tierwelt, die mir abends in der Dämmerung begeistert zuschauen, wenn ich auf der Landstraße dahingleite. Mit großen Augen stehen sie dann am Wegesrand und bewundern meinen Fahrstil. Bisher musste ich glücklicherweise nie ganz brems-lig ausweichen. Keine Ahnung, ob sie vielleicht sogar klatschen würden, wenn es nicht klatscht. Ich bin bekennender Autofan. Aber auf die Idee, mitten auf eine Straße zu stehen, um mal zu gucken, was da so auf mich zukommt, bin ich echt nie gekommen. Denn nur, weil Autos toll sind, sollte man ihnen ja nun nicht zu Füßen liegen! Überhaupt, was machen die Waldtiere so spät noch draußen? Haben die den ganzen Tag gepennt und ziehen abends auf Futtersuche um die Blocks bzw. Blockhütten? Das ist ja fast ein Studenten-Klischee!

Ich hoffe jedenfalls, mir läuft nie ein Reh in unseren Oldtimer. Der ließe sich nämlich nicht mit Gewinn als Reh-Import verkaufen…! Das Geschäft wäre also einem Verlustgeschäft Geweih(t).

Du ahnst es ja nicht.

An sich bleiben Waldtiere ohnehin lieber unter sich. Die große Bühne sind sie eigentlich nicht gewohnt - sobald sie im Scheinwerferlicht stehen, erstarren sie vor Dreck, ähm Schreck. Dabei sind einige von ihnen durchaus wage(n)mutig: Manche flattern sogar auf Brusthaar-Höhe über die Straße und lassen leider auch mal Federn. Einmal hat mir irgend so ein Vogel meinen Kühlergrill durchschlagen und seine Schwanzfedern ragten wie eine Jagdtrophäe heraus - herausragend! Eine Mutprobe kann das einfach nicht gewesen sein. Zumindest keine erfolgreiche. Ganz anders ist es beim Hasen – der ist sicher kein Angsthase und hoppelt mit zwei Löffeln ausgerüstet regelmäßig durch dunkle Wälder. Das würde ich mich niemals trauen! Ich würde doch wenigstens eine Gabel mitnehmen. Je nach zurückzulegender Strecke vielleicht sogar eine Mistgabel. Oder eine Stimmgabel, um mit den anderen Tierchen ein nächtliches Konzert anzustimmen: Die erste Stimme hätte die Eule. Den Takt gäbe der Specht vor, falls er noch wach wäre. Wölfe würden im Background singen (ggf. etwas lauter, da in unserer Nähe ja keine sind…) und für den Show-Effekt könnten Dinosaurier sorgen. Zwischen-Zischen würde die Ringelnatter beisteuern und der Bass käme von Hirschen. Oder von Wildschweinen mit Fremdsprachenkenntnissen - grunz sätzlich wäre ich da offen. Hauptsache Konzert.

Naja, also Danke.

PS: Und was gibt’s heute Abend noch? Buh-tter, Ahh-ufstrich, Ohhhh-bazda und Eieiei-erkuchen.

Waldtiere.