Das Danke der Woche: Träume

Ein Träumchen - Zeit fürs neue „Danke der Woche“. Es geht dieses Mal an: Träume.

Jede Nacht träumt der Mensch. Oder anders ausgedrückt, mit Komma: Jede Nacht träumt der, Mensch! Das ist schon beeindruckend. Statt sich auszuruhen, läuft das Gehirn in der Nacht noch nen Marathon.

Wenn wir vom Träumen sprechen, sind damit oft materielle Dinge wie teure Autos, exklusive Urlaubsziele oder ähm, Handtaschen gemeint. An den ersten beiden Themen wäre ich stark interessiert. Am letzten nicht, ich habe nämlich einen italienischen Brustbeutel. Den benutze ich, wenn ich eine Rolle Küchenpapier transportieren muss, weil wir zum Eisessen gehen. Du weißt ja, dass Eisdielen-Servietten menschlichen Ansprüchen nicht genügen. Aber zurück zum Thema: Träume sind keinesfalls unerreichbar, schließlich kommen sie uns jede Nacht entgegen… - doch ganz egal, wovon du träumst, es ist höchschte Vorsicht geboten (Ich hebe gerade den Zeigefinger und senke ihn jetzt wieder, um weiterzuschreiben).

Du ahnst es ja nicht.

Ich habe nämlich mal geträumt, dass ich mit meiner Familie durch das argentinische Buenos Aires lief. Dieses, ähm, Dorf, liegt westlich vom Bodensee, ziemlich weit west, und ist unfassbar groß. Und jetzt kommt’s: Keine Ahnung, welche Airline ich im Traum gebucht hatte! Oh, oh! Weißt du, wie gefährlich das ist? Normalerweise achte ich sehr auf Sicherheit, um bloß nicht auf die Nase zu fliegen. Aber damals war’s mir offenbar schnuppe. Ich muss wohl geträumt haben! So sehr, dass ich nicht einmal weiß, wo wir übernachtet haben!

Was Details angeht, sind Träume nämlich die reinsten Sparmaßnahmen. Und noch dazu Kurztrips: Kaum wird’s schön, bist du auch schon wieder zuhause. Das einzig Positive ist wohl, dass es nichts kostet. Aber verblüffenderweise versteckt sich genau darin ein völlig unbekanntes, unterschätztes Problem: Die sogenannte „Traum-Kriminalität“! – Wir jetten im Traum um die ganze Welt und fahren mitunter die teuersten Traumwagen, aber wir kaufen nie Flugtickets oder bezahlen fürs Tanken! Wie geht das? Das ist strafbar!

Schließlich wird uns wohl kaum jemand Huckepack getragen haben! Oder durch die Gegend geschoben? Oder spendiert uns etwa jemand eine Tankfüllung, obwohl manche Träume im Schwobaländle spielen? Ein Traum, vielen Tank!

Naja, trotzdem Danke.

Obwohl: Egal wie toll der Traumwagen wa(h)r, am nächsten Tag ist er noch abgefahrener - er ist nämlich wieder weg. Spurlos. Pah! Dann nehme ich auch das Danke zurück. So.

PS: Und was gibt es heute Abend noch? Traumsaft. Aus saftigen, roten Traub‘n.

Träume