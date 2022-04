Das Danke der Woche: Sprit.

Hier kommt der Antrieb fürs Wochenende – Lesestoff! Zeit fürs neue „Danke der Woche“. Es geht dieses Mal an: Sprit.

In Zeiten wie DIESEL wäre es zu einfach, nur etwas über die über die mensionalen Kosten an der Zapfsäule zu verzapfen. Klar sind diese ärgerlich, denn bekanntlich hört beim Geld die … Feindschaft auf. Die fantasievollen Aneinanderreihungen der Ziffern lassen einige von uns mit offenem Mund und abgeschaltetem Motor stehen. Das kleine „9erle“ am Ende der langen Zahlen-Reihe ist dann noch die Krönung. Es soll wohl unterschwellig zur Erheiterung, pardon, Erhöhung beitragen. Ja, der Preis sieht einfach lustiger aus, wenn er abgerundet erscheint und aufgerundet in Rechnung gestellt wird. Es gibt Fahrer:innen hochgezüchteter Sportwagen, die bekommen inzwischen einen super Blues statt SUPER-PLUS. Weil es eben ins Geld geht, statt ins Grüne.

Dabei sollen die Preissteigerungen sicher nur animieren, umzusteigen. Zum Beispiel auf den Bus - gut, dass wir uns einen gekauft haben.

So, zurück zum Thema - ich schlage hiermit feierlich auf, ähm, vor, dass wir, also Du, Du, Du, Du, und ich, gemeinsam einen Wettbewerb ins Leben rufen: Wir küren wöchentlich die günstigste und gleichzeitig freundlichste, angenehmste, warmherzigste und sympathischste Tankstelle der Region mit dem ehrenwerten Titel „Tanke der Woche“.

Das wäre doch SUPER, oder? Anschließend beobachten wir eine Weile, ob der entstehende, freu-dich-e Wettbewerb einen positiven Einfluss auf unser motorisiertes Leben hat – früher oder später werden wir den E10! Und falls wir ihn doch nicht gleich sehn, warten wir noch a bissle länger. Wer weiß, vielleicht ist bis dahin sogar der WASSERSTOFF als Alternative ausgereift. Denn offenbar bietet in der aktuellen Lage auch Wasser Stoff für alternative Antriebe, um endlich wieder GAS zu geben.

Irgendetwas muss sich ja tun. Jeder Otto-Motor-Normalverbraucher muss tanken, wenn er sein Auto für die Arbeit braucht, oder mit seinen Lieben wegfahren möchte. Übrigens ist Otto hier lediglich der Platzhalter für alle schönen Namen, die es so gibt. Wenn du also etwa Ben heißt, darfst du dich genauso angesprochen fühlen. Wir wollen alle, dass Ben fahren darf – niemand will, dass BENZIN muss! Ach, das war flach? Keine Sorge, bald geht es bestimmt wieder bergauf …

Du ahnst es ja nicht.

Bleibt nur zu hoffen, dass es nicht wörtlich gemeint war, als es hieß, die Wirtschaft solle angeschoben werden.

Naja, also Danke.

PS: Und was gibt es heute Abend noch? Kalter Kaffee von der Tanke. Du glaubst ja gar nicht, wie schnell ich plötzlich laufen kann ...

Sprit.