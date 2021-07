Das Danke der Woche: Feiern

Man muss die Zeilen feiern, wie sie fallen – Zeit fürs neue „Danke der Woche“

Es geht dieses Mal an:

Feiern.

Das Feiern hat sich in den Jahrzehnten stark verändert. Ich erinnere mich noch gut (allerdings in Schwarz-Weiß), als es zu meiner Teenie-Zeit angesagt war, „Fete“ zu sagen. Und als es angesagt war, überhaupt „angesagt“ zu sagen. Später war alles bloß „in“ und was es heutzutage ist, weiß ich nicht genau. Da bin ich „out“. Jedenfalls war es so: „Party“ konnte ja jeder sagen und „Sause“ war längst, schon seit Wochen, nicht mehr „in“. Da war „Fete“ gleich viel moderner! Heute ist nicht einmal das Wort „modern“ noch modern. Wenn du jetzt noch „modern“ oder „Fete“ sagst (geschweige denn in einer Kolumne schreibst), wirst du von Kindern und Jugendlichen angeschaut, als seien sie in einem Museum gelandet. Und rate mal, wer das Ausstellungsstück ist. Jahahaha. Genau! Zack: Du hast einen Grund zum Feiern!

„Feiern“ wird inzwischen nämlich ratzfatz alles genannt, was auf 3 um die Blöcke tanzt. Es muss dabei noch nicht einmal Musik gehört werden, habe ich gehört. Da wird stattdessen zusammengesessen, zusammen gegessen und, ja, auch das kommt vor (Komfort ist auf Feiern sehr wichtig), GETRUNKEN. Manchmal sogar in mehreren Runden und inklusive spontaner Richtungswechsel. Ist ja „toll“ (sagt heute keiner mehr), dass immer Gründe zum Feiern gefunden werden. Aber ich habe das Gefühl, dass scho‘ au stark danach gesucht wird! Gell?

Dabei gibt es fürs echte Zelebrieren tatsächlich viele Gelegenheiten: Jubelllläen zum Beispiel. Sie werden gefeiert, wenn etwas Schönes seit Jahren einfach wiederkommt und keiner sich so genau daran erinnert, wann es eigentlich angefangen hat. Auch Gernburtstage werden, wie das Wort uns Kennern ja schon verrät, sehr gerne gefeiert. Theoretisch geben auch Siege im Fußball genug Anlass zum Feiern – jedoch ist das von Land zu Land unterschiedlich…

Naja. Weiter geht’s: Im englischen Sprachgebrauch und im Ländle, kann der Wortlaut „Feier“ auf völlig ungewohnte Weise verwendet werden. Ich sag mal so: „You are fired“ heißt jetzt nicht direkt, dass du gefeiert wirst... Je nachdem, wird sogar erst dann richtig gefeiert, wenn du nicht mehr im Raum bist. In solchen Fällen läufts dir kalt den Rücken runter, während es den anderen mollig-warm ums Herz wird. Sie haben sozusagen „a Feierle i da Brust“, oder so.

Du ahnst es ja nicht.

Naja, also Danke.

PS: Und was gibt’s heute Abend noch? Erstmal den Grill anfeuern: Grill, Grill, Grill!