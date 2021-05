Das Danke der Woche: Die Brezel

Lecker isses - Zeit fürs neue „Danke der Woche“

Es geht dieses Mal an:

Die Brezel.

Man kann es aber auch wirklich nicht recht machen. Die einen wollen Brezeln mit dünnen Ärmchen. Die anderen am liebsten mit dickem Bauch, gefüllt mit Butter. Dann wird prompt noch übers Salz debattiert: Die einen können davon gar nicht genug haben, die anderen haben sofort genug, wenn auch nur ein einziges grobstolliges Körnchen am braungebrannten Horizont funkelt. Also wird sich gewünscht, es möge am besten überhaupt kein Salz die knusprig-lommelig-harte-hell-dunkle Haut der Brezel berühren. Sonst könnte es ja womöglich sogar mit der Butter in Kontakt kommen - jaaa, in diesem Satz heißt es „der Butter“, von wegen „die Butter“. Und dann meldet sich jemand wie ich zum Thema und sagt: „Also während der Produktion darf das Salz ruhig dran sein, aber vor dem Verzehr wird es sorgfältig und trotzdem hungrig-hastig abgerubbelt!“. Wofür wäre sonst die Bäckertüte gedacht? In New York durften wir einmal erleben, wie die dortigen Brezeln glänzende Öl-Tropfen (!) verlieren, wenn sie durch einen Biss „geöffnet“ werden. Eines weiß ich seither: Das brauche ich nicht nochmal! War ja nicht mal Salz dran! Hm. Das fand ich fwar fehr fade, aba vor lautha hunga, hapf if fie dropfdem gegäffn…!

Zu allem Überfluss heißen Brezeln dort gar nicht so, sondern „Pretzels“. Da fehlt ja schon beim B der Pauch! Was willst du dann noch groß erwarten. Wahrscheinlich darf aus Angst vor hohen Schadenersatzforderungen nicht zu viel versprochen werden. So gesehen haut das ja hin. Und den Geschmack haut es auch gleich hin. Aber „back to se Brezeln“, wie man im Land der Kauboys sagen würde – zurück zu den Brezeln mit echtem -B- wie „Bäcker/in“: Es sind die unendlichen Diskussionen, die erklären, warum die Brezel sich in Knoten legt. Und jede/r meint, es besser zu wissen. Beim Back(vorgang)waren dennoch die wenigsten je dabei, geschweige denn wach.

Du ahnst es ja nicht.

Das ähnelt der Situation mit über 80 Millionen Bundestrainern vor dem TV, wenn die Nationalelf spielt. Ach, was das mit der Brezel zu tun hat? Sag ich dir: So manchem der Spieler wird auch vorgeworfen, dünne Gliedmaßen und einen dicken Bauch zu haben und nur auflaufen zu dürfen, weil er dem Trainer Honig um den Mund schmiert - oder auf die Brezel. Oh je...

Naja, also Danke.

PS: Und was gibt’s heute Abend noch? Laugenstangen. Das sind Brezeln, die es nicht geschafft haben.

Die Brezel.