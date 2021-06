Das Danke der Woche: Camping

Ein Kurzurlaub Zelt zu den schönsten Dingen - Zeit fürs neue „Danke der Woche“

Es geht dieses Mal an:

Camping.

Neulich waren wir beim Camping. Das hatten wir ja noch nie gemacht und waren deshalb unsicher, ob es uns gefallen tät. Wir haben uns also die Pro- und Contra-Argumente wie Bälle hin- und hergespielt. Das nennt man Camping-Pong. Aber letztlich lag der Ball eh bei uns und wir haben es getan. Leicht war’s nicht. Denn die Idee hatten viele andere auch. Der ursprüngliche Plan, an den Bodensee zu fahren, war schnell PAH!SEE. Denn mir wurde relativ schnell klar, dass dort schon dermaßen viel los sein würde, dass ich sicher vor LAUTER Leuten kaum den Bodensee. Die Campingplätze platzten aus allen Nähten. Gelinde ausgedrückt. Übrigens: Ich kenne nur eine Gerlinde und ich hab keine Ahnung, ob sie Camping überhaupt mag. Jedenfalls sind wir letztlich an den Titisee-Neustadt an den Bodensee. Und was soll ich sagen? Es war herrlich.

Was mir beim Camping so gefällt, ist, dass es für alles eine provisorische (und damit dauerhafte) Lösung gibt. Jeder tüftelt etwas aus, das perfekt zu seiner Situation passt. Und garantiert zu keiner anderen. Jeder kreiert herum, bis es endlich passt, wackelt und Luft (nach oben) hat. Ich meine, warum beginnt ‚Camping‘ wohl mit ‚Camp‘ und endet mit „ing“? Na klar, es ist das Camp für Ingenieure - und für mich.

Da unser Camping-Van bereits ganz wunderbare Vorzüge bietet (wir haben ihn deshalb einem Zug vorgezogen), gab es meinerseits gar nicht viel zu tun. Uiii super. Das eine ist nämlich, immer eine Lösung zu finden. Die andere Möglichkeit habe ich gewählt: Wenn etwas nicht perfekt passt, nicht optimal funktioniert oder halbfertig wirkt, kann man es auch einfach nur so lassen, wie es ist. Dann sitzt man im Liegestuhl und schaut auf den See. Das funktioniert immer. Außer, du sitzt am Meer.

Du ahnst es ja nicht.

Ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass uns Camping sehr gut gefällt. Die Menschen sind offen, hilfsbereit und bestimmt nicht zugeknöpft. Es gibt höchstens die Reißverschlüsse der Zelte. Man isst sich irgendwie nah. Und hat wunderbare Begegnungen. Nachts auch gerne mal mit Schlafi und einer Zeitung als Tarnung. Obwohl jeder GENAU weiß, wohin du gehst…

Naja, also Danke.

PS: Und was gibt es heute Abend noch? Weiß ich noch nicht, ich check mal bei den Nachbarn.

Camping.