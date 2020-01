Darf ich kurz Stern? Zeit fürs neue „Danke der Woche“

Das Danke der Woche geht dieses Mal an:

Sterne.

Neulich stand ich mit unserem Hund unter einem sternklaren Himmel. Der Hund und ich. Sozusagen Hundundeins unter Millionen Lichtern. Da kann man schon mal sentimental werden, wenn einem bewusst wird, wie glitzerklein wir doch sind, gell? Auch unsere Problemchen sind doch meist winzig. Ich meine, die Sterne, die haben ein Problem! Immerhin kann das Licht, das sie ausstrahlen, Millionen von Jahren unterwegs sein, bis es ankommt! Manchmal geht es mir mit einem Witz auch so... Ich strahle und der Gag kommt einfach nicht an. Aber wozu warten - dafür gibt es zu viel zu erzählen!

Du ahnst es ja nicht.

Sterne sind wundersam. Es kann sein, dass ein Stern, den wir heute sehen, gar nicht mehr existiert - wir empfangen dann zwar noch dessen Licht, aber der „Sender“ ist in der Zwischenzeit unbekannt verzogen. Oder er ist vielleicht auch nur auf einer galaktischen Party - denn der Begriff „Sternhagelvoll“ muss ja irgendwo herkommen. Ein ko(s)mischer Begriff, da ein Himmel mit Sternen Hagel voll selten erzeugt. Man könnte gar nicht so viel feiern, um die statistische Chance zu erhöhen; und zu viel ist eh nicht gut. Es müsste also eigentlich „Sternhagelvollselten“ heißen. Aber das ist vermutlich ein zu langes Wort, wo doch heutzutage alles so schnelllebig ist (wow, ein Wort mit drei „l“, ganz schön flott).

Gerade nachts rast die Zeit. Es gibt Menschen, die von einer Zeitmaschine träumen – also für mich ist das mein Wecker: Da schaut man mitten in der Nacht auf die Uhr, und zack, fünf Minuten später sind drei Stunden vorbei. Aber das ist ein eigenes Thema, und wann wir darüber sprechen, steht noch in den Sternen.

Naja, also Danke.

P.S.: Und was gibt’s heute Abend noch? Sternfrucht oder Austern. Ich frag mal den Sternekoch.

Von Matteo Felisoni