CVT-Capellmann spendet an Kindergarten

Der Kindergarten „Villa Kunterbunt“ in Gosheim kann sich über eine Spende über 2500 Euro freuen.

Zum Jahreswechsel hat die Firma CVT-Capellmann GmbH & Co. KG aus Gosheim, wie bereits in den vorherigen Jahren, eine Spende getätigt. Entsprechend der internen Compliance Richtlinien, verzichtete die Gosheimer Firma auf den Versand von Weihnachtspräsenten an Kunden und Lieferanten. Anstelle dessen sei es eine Herzensangelegenheit gewesen, eine Einrichtung, die einen gesellschaftlichen Auftrag erfüllt, zu unterstützen. Somit ging die traditionelle Spende an den örtlichen Kindergarten „Villa Kunterbunt“ in Gosheim.

„In der seit zwei Jahren andauernden pandemischen Situation“, so wird Geschäftsführer Hans Capellmann in der Pressemitteilung des Unternehmens zitiert, „gehören unsere Kinder leider mit zu den Verlierern, obwohl sie für die Zukunft unserer Gesellschaft eine herausragende Stellung einnehmen. Kinder sind das Wichtigste, denn sie sind die Zukunft.“

In der Pressemitteilung spricht CVT auch einen Dank an die Betreueiinnen und Betreuer in Kindergärten und Schulen der Region aus: „Sie leisten in dieser Situation Herausragendes, damit unsere Kinder die Lebensfreude erhalten.“