CVT-Capellmann feiert in Gosheim 40-jähriges Bestehen

Die CVT-Capellmann GmbH & Co. KG mit Sitz in Gosheim hat im November ihr 40-jähriges Firmenbestehen gefeiert. Das Familienunternehmen, das in zweiter Generation von den Brüdern Hans und Paul Capellmann geführt wird, feierte mit seinen rund 150 Mitarbeitern am Standort Gosheim und ehrte bei dieser Gelegenheit langjährige Angestellte.

Was vor 40 Jahren im Herbst 1979 mit vier Maschinen in der Garage durch Franz Capellmann und seine Frau Maria begann, ist heute ein mittelständisches Unternehmen, das Kundenstandorte weltweit beliefert.

Zehn Jahre nach der Gründung – CVT zählte zu diesem Zeitpunkt sechs Mitarbeiter – geriet die Unternehmensentwicklung ins Stocken, so die Pressemitteilung von CVT-Capellmann weshalb 1989 Hans Capellmann in das Unternehmen eintrat, der heute die administrative und strategische Geschäftsführung verantwortet. Seit Ende der 90er-Jahre steht Paul Capellmann der technischen Geschäftsführung vor. Die allgemeine Finanzkrise 2011 habe CVT nichts anhaben können, und das Unternehmen habe sich positiv weiterentwickelt.

Über die Jahrzehnte sei die Präzision und Komplexität der Produkte von Zahnrädern und Schnecken gestiegen, die nach wie vor einen großen Anteil am Gesamtportfolio haben, hin zu Baugruppen und hybriden Spritzguss-Produkten. Um der kontinuierlichen Nachfrage von Klein- bis Großserien nachkommen zu können, wurde die Produktion fortlaufend erweitert. So wurde 2008 ein Produktionsstandort in Schwerin eröffnet, der derzeit erneut erweitert wird. Man vergrößere allerdings nicht nur Produktionsflächen, so die Pressemitteilung, sondern investiere stetig in neueste Technologien und die Modernisierung des Maschinenparks.

Der dritte Standort wurde 2017 in Kunshan (China) in Betrieb genommen. Mit dem vor zwei Jahren eröffneten Standort wolle man die Nähe zu neuen Wachstumsmärkten in Asien herstellen. Über alle drei Standorte hinweg liege die gesamte Produktionsfläche aktuell bei rund 30 000 Quadratmeter. Umgerechnet würden in der Firmengruppe pro Tag rund 650 000 Getriebekomponenten produziert.

Auch wenn die Automobilbranche im Umbruch ist, so sehe man sich für die Zukunft gerüstet, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Ein moderner Maschinenpark gehöre hier genauso dazu, wie die wertgeschätzte Basis von 250 Mitarbeitern an drei Standorten. Das Produktportfolio erstreckt sich hauptsächlich über Verzahntechnik-Lösungen zur Einstellung und Steuerung von Stellmotoren, dem Motorenmanagement und Getrieben beziehungsweise Pumpen. Ein Produkt-Sortiment, das auch bei neuesten Motorenentwicklungen und der aufkommenden E-Mobilität ihre Rolle spiele.