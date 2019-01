Cosimo Rotunno erkämpft die Ehrenscheibe

Bei winterlichem Wetter hat es 25 Schützen des Schützenvereins Wehingen am Dreikönigstag morgens zum Schützenhaus in Wehingen gezogen, um um die begehrte Ehrenscheibe zu kämpfen. Das Wetter ließ die Schützen gleich zu Beginn des Wettkampfes in die Wärme der Luftgewehrhalle ziehen.

Dort konnte wahlweise mit zwei Waffen geschossen werden, mit dem Luftgewehr oder mit der Luftpistole. In der ersten Runde mit jeweils fünf Wertungsschüssen qualifizierten sich etwa die Hälfte der Schützen für die nächste Runde. Und so ging es von Runde zu Rudne weiter.

Nun stieg die Spannung, und es wurde zunehmend ruhiger. Zum Schluss standen sich noch drei Schützen gegenüber, die jeweils nur einen Schuss hatten: Eike Beier, Diemar Olesch und Cosimo Rotunno. Wer wird gewinnen? Wer hat die besseren Nerven?

Es war das durch Hunderte von Wettkämpfen gestählte Schlachtross des Vereins, Cosimo Rotunno. Damit war ihm auch die Ehrenscheibe sicher. Den 2. .Platz nahm der ebenfalls in vielen Wettkämpfen glänzende Dietmar Olesch ein. Ein Vereinsneuling Eike Beyer holte sich seine außerordentliche Leistung den 3.Platz.