Corona-Schwerpunktambulanz schult Testabstriche

Viele stationäre Pflegeeinrichtungen und ambulante Pflegedienste bieten sie mittlerweile in regelmäßigen Intervallen an: Schnelltests auf Covid-19 für das eigene Pflegepersonal, die Heimbewohner und Besucher. Wie der Abstrich im Nasen- und Rachenraum medizinisch korrekt entnommen wird, wird dem Pflegepersonal seit Ende November in der Corona-Schwerpunktambulanz (CSA) in Balingen gezeigt.

Für die Einweisungen können sich stationäre Pflegeeinrichtungen und ambulante Pflegedienste bei der CSA anmelden. In kleinen Gruppen wird unter Anleitung des diensthabenden Arztes in Zusammenarbeit mit Personal des DRK Zollernalb Schritt für Schritt erklärt, wie der Abstrich fachgemäß durchgeführt wird. „Für ein aussagekräftiges Test-Ergebnis ist die richtige Ausführung ausschlaggebend“, erklärt Florian Schempp, Mitarbeiter des Landratsamtes und derzeit mitverantwortlich für die Koordination der CSA. Bislang wurden vier Gruppen mit insgesamt 15 Personen geschult. Für die kommenden Wochen stehen täglich weitere Schulungen an. Das Angebot wird bislang sehr gut angenommen und zeitnah weiter ausgebaut. Neben der CSA bieten auch einige Hausärzte Einweisungen an.