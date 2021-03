Corona-Schnelltests auch an der Schlossberghalle Wehingen

Für Bürgerinnen und Bürger der Gemeinden des Gemeindeverwaltungsverbands Heuberg gibt es auf dem Pakrplatz der Schlossberghalle Wehingen kostenlose Schnelltests, und zwar jeweils samstags von 8 bis 11 Uhr und jeweils dienstags und donnerstags von 18 bis 20 Uhr. Testberechtigt für einen kostenlosen Test pro Woche sind:

In Kontakt mit vulnerablen Personengruppen stehende Personen (zum Beispiel pflegende Angehörige, Haushaltsangehörige von Schwangeren etc.); Personen, die ein hohes Expositionsrisiko im beruflichen oder privaten Umfeld hatten oder haben (z.B. wer mit Kindern oder Jugend arbeitet, Polizeibeamte, Personen im öffentlichen Dienst, Beschäftige im ÖPNV etc.); Schülerinnen, Schüler und Eltern.

Die Tests werden als „Drive-In-Schalter“ angeboten und von den Kräften des DRK-Ortsverbands Wehingen angeboten. Eine Terminvoranmeldung ist nicht notwendig. Wartezeiten können auftreten.

Für die genannten Personengruppen sind die Tests frei, so lange der Vorrat reicht. Es dürfen nur symptomfreie Personen getestet werden! Zum Test muss eine FFP2-Maske getragen werden.