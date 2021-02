Corona prägt Arbeit des Jugendreferats

Wie es um die Jugendarbeit und die Arbeit der Feuerwehr im vergangenen Jahr bestellt gewesen ist, hat der Deilinger Gemeinderat jüngst erfahren. Katharina Haas und Gunther Roth vom Haus Nazareth aus Sigmaringen stellten den Jahresbericht des Jugendreferats Deilingen, eingebunden in das Jugendreferat Heuberg, vor. Kommandant Markus Henne berichtete dem Rat über die Arbeit der Feuerwehr.

Im März wurden die Außenanlagen des kommunalen Jugendraums in der Kirchstraße 9 zusammen mit den Jugendlichen gepflegt, ein Sommerferienprogramm (unter anderem Sport und Pizza im Schulhof der Grundschule Deilingen) wurde angeboten und gut angenommen. Zudem wurden die Jugendlichen an ihren Treffpunkten von den Jugendreferenten aufgesucht und Einzelfallhilfen für die Jugendlichen geleistet. In der Zeit des Lockdowns erfolgte der Kontakt über Telefon, Social Media, Online Filmabende, sowie die Kontaktplattform für Sprache und Videos Discord. Am virtuellen Adventsquiz hätten viele Jugendliche teilgenommen, berichteten Katharina Haas und Gunther Roth: „Unsere Jugendlichen sind virtuell gut vernetzt und nutzen die moderne Technik um in Kontakt zu bleiben.“

Bedingt durch die Corona-Pandemie sei aber die Beteiligung der Jugendlichen am Teenie-Treff leider rückläufig.

Für das laufende Jahr sei wieder ein Ferienprogramm mit einem Besuch im Europapark, ein Mädchenseminar, ein Tag der offenen Tür im Jugendraum Kirchstraße 9 (auf Wunsch der Gemeinde), verstärkte Werbung für den Teenie-Treff und den Jugendraum, ein Europacamp und eine Mädchenreise geplant.

Roth erzählte, dass das Jugendreferat auch Aufklärungsarbeit zum Thema Corona-Pandemie und Drogen geleistet hat. „Im Netz kursieren Botschaften, dass die Corona-Pandemie nur aus kommerziellen Gründen erfunden sei“, sagte er. „Die Aufklärungsarbeit geschieht oft in Einzelgesprächen. Die Jugendlichen haben einen natürlichen Bedarf an Kontakten und werden durch die Corona-Pandemie in ihren Bedürfnissen nach sozialen Kontakten stark eingeschränkt.“

Die Gemeinderäte wünschten sich, dass sich das Jugendreferat regelmäßig um den selbstverwaltenden privaten Bauwagen auf einem Privatgrundstück im Bereich der Industriestraße kümmert und mit den Jugendlichen in Kontakt tritt. Katharina Haas wollte dem nachkommen.

Feuerwehrkommandant Markus Henne stellte dem Gemeinderat die Arbeit der Feuerwehr des Jahres 2020 anhand einer Präsentation vor. Der Freiwilligen Feuerwehr Deilingen gehören eine Frau und 39 Männer an. Die Wehr hat 21 Atemschutzgeräteträger und 12 Fahrer mit dem Führerschein der Klasse C. In der Jugendfeuerwehr sind vier Mädchen und 15 Jungs aktiv. Zwei Mann bilden die Altersabteilung. Neun Einsatzkräfte arbeiten in Deilingen, 16 in umliegenden Gemeinden mit einer Fahrzeit von weniger als zehn Minuten. 2020 waren 19 Einsätze zu bewältigen. Es wurden trotz Corona 15 Übungsabende, teilweise online oder in Kleingruppen abgehalten. Besonders Standard-Einsätze mit Einsatzsondermitteln, die Türöffnung, die technische Hilfe und die Zusammenarbeit mit der Stützpunktwehr aus Gosheim wurden geübt.

Eine Alarmierungsmatrix wurde erstellt, so Henne, die Notstromversorgung im Feuerwehrgerätehaus eingerichtet, die Feuerwehrpläne wurden fortgeschrieben sowie eine Kleinschleife für technische Hilfen eingerichtet. Insgesamt 700 Ausbildungsstunden wurden in den Besuch von verschiedenen Lehrgängen vom Atemschutz bis zum Zugführer investiert. Für das Jahr 2021 werde das Leistungsabzeichen in Bronze und der Besuch weiterer Lehrgänge im Bereich Grundausbildung 2, Atemschutz, Maschinist, Gruppenführer, Kommandant und Jugendleiter angestrebt. Das mittlere Löschfahrzeug als Ersatzbeschaffung für das bisherige LF8 ist bestellt und befindet sich im Bau. Mit der Auslieferung des neuen Fahrzeugs rechnete Henne voraussichtlich Ende Mai 2022.

Der Gemeinderat bedankte sich bei den Einsatzkräften der Feuerwehr für ihr großes ehrenamtliches Engagement.