Corona erschwert Betreuungsarbeit in Kindergärten

Die Pandemie und die damit verbundenen Kindergartenschließungen haben spürbare Auswirkungen auf die Kinder gehabt, wie die Leiterin des Bischof-Wilhelm-von-Reiser-Kindergartens, Elena Mattes, dem Egesheimer Gemeinderat in dessen jüngster Sitzung darlegte.

Laut der Kindergartenleitung hat sich durch Corona die Arbeit erschwert. Die Erzieherinnen können nicht mehr flexibel gruppenübergreifend arbeiten, und es wurden durch die Schließung des Kindergartens im vergangen Frühling und nun im Winter Veränderungen an den Kindern festgestellt. Die Kinder könnten zum Teil nicht mehr spielen, seien unruhig und sehr laut und zeigten oft ein aggressives Spielverhalten.

Überraschungstüten für Kinder

Das vergangene Kindergartenjahr war deutlich von Corona geprägt. Während des ersten Lockdowns vom 16. März 2020 bis 25. Mai 2020 sowie in der Zeit vom 10. Januar 2021 bis 21. Februar wurden Reinigungs- und Renovierungsarbeiten im und am Gebäude durchgeführt. Die Kinder wurden mit Überraschungstüten, Bastelaufgeben und mit Turnideen einmal wöchentlich versorgt. Dazwischen fand der Kindergarten im Wechsel- bzw. Regelbetrieb gemäß den gültigen Pandemievorgaben statt. So auch seit dem 22. Februar. Aktuell werden die Erzieherinnen, einschließlich der Auszubildenden und den Aushilfskräften, zwei Mal pro Woche getestet.

Aktuell besuchen 48 Kinder den Kindergarten. Davon sind 25 in der Regenbogengruppe, 17 in der Blumengruppe und sechs besuchen die Krippe/Spielgruppe. Für das laufende Kindergartenjahr werden noch fünf Kinder erwartet und neun werden im Herbst eingeschult.

Neue Öffnungszeiten im Gespräch

Für das kommende Kindergartenjahr wird erwartet, das die Krippe und Spielgruppe bereits ab November mit zehn Kindern voll belegt sein wird. Da im kommenden Kindergartenjahr zwölf neue Kinder hinzukommen, werden im Sommer 2022 voraussichtlich 51 Kinder den Kindergarten besuchen.

Für die Zukunft wird über neue Öffnungszeiten nachgedacht. Gemeinsam mit der Kindergartenleitung arbeitet Bürgermeister Hans Marquart zudem an der Erstellung eines flexibleren Betreuungsangebots. Das Angebot der Regelgruppe fände immer weniger Interesse, während das Interesse an einer Kinderbetreuung zwischen 7 und 14.30 Uhr zunehme. Auch an Krippenplätzen sind immer mehr Eltern interessiert.

In naher Zukunft sollen der Kindergartenausschuss und die Elternvertretung mit eingebunden werden. Ein erweitertes Angebot könne jedoch nur bei einer Erhöhung der Elternbeiträge erfolgen.

Verzicht auf Elternbeiträge von Januar und Februar

Da vom 10. Januar bis 21. Februar auf Grund von Corona kein Kindergartenbetrieb durchgeführt wurde, hat der Gemeinderat auf die Erhebung der Elternbeiträge für Januar und Februar 2021 verzichtet. Davon ausgenommen sind Beiträge für Kinder, die die Notbetreuung in Anspruch genommen haben. Auf Grund eines Personalwechsels ist die Stelle einer Erzieherin zum 1. September neu auszuschreiben.