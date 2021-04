Corona: Auch Gosheim und Wehingen hat es jetzt „massiv erwischt“

Auch in den Heuberg-Gemeinden Gosheim und Wehingen ist die Zahl der Covid-19-Erkrankten in der vergangenen Woche stark gestiegen. In Gosheim sind (Stand: Freitag, 23. April, 12.30 Uhr) 26 Personen aktuell infiziert (117 Genesene), in Wehingen sind es 30 (91 Genesene).

„Wir hatten seit Beginn der Pandemie noch nie so viele Fälle gleichzeitig wie jetzt“, konstatiert der Gosheimer Bürgermeister André Kielack auf Nachfrage unserer Zeitung. „Bevor wir diese große Anzahl an Infektionen hatten, sind wir bis dato eigentlich mit einigermaßen soliden Fallzahlen durch die Krise gekommen. Jetzt hat es uns allerdings massiv erwischt.“

Grund für diese hohen Zahlen sei allerdings nicht „das eine“ Ereignis, betont Kielack. „Vielmehr verteilen sich die Fälle doch recht diffus über das Ort hinweg.“ Vermehrt lasse sich aber schon feststellen, dass, wenn es erstmal eine infizierte Person im Haushalt gibt, zügig weitere Personen des gleichen Haushalts ebenfalls positiv getestet werden und das Virus „einmal quer durch die Familie zieht“.

Auch Wehingens Bürgermeister Gerhard Reichegger stellt fest: „Oftmals sind es Familienverbünde, die in einem Haus wohnen und sich hier in der Gemeinschaft anstecken.“

Wo die steigende Zahl herkommt, könne er auch nicht sagen. „Leider auch ein Großteil mit der mutierten Variante“, so Reichegger.

Fakt sei jedoch, dass durch die Schnellteststation an der Schlossberghalle viele positive Tests zu Tage kommen, die dann im Nachgang über den PCR-Test bestätigt werden. „Somit ist dies auch der richtige Weg, um die Ansteckungskette frühzeitiger unterbrechen zu können“, ist Reichegger überzeugt.

Obwohl es auch vermehrt Gegner gegen solche Schnelltests gebe, steht es für Reichegger außer Frage, dass dies der richtige Weg dazu ist, um die Zahlen wieder nach unten zu bringen und bei Erreichen einer gewissen Inzidenzzahl auch den Einzelhändlern , Gastronomen, Hotels und sonstigen Dienstleistern die Möglichkeit zu schaffen, wieder in Umsatz und Ertrag zu kommen.