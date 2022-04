Comedy, Musik und Theater in der Schlossberghalle Wehingen

Der Kulturverein Wehingen präsentiert am Freitag, 29. April, um 20 Uhr die Comedy-Show „SchwabenNacht Wehingen“. Außerdem hat er mit der großen ABBA-Show mit „ABBAmaniac“, dem Italo-Schwabe Heinrich del Core und dem Theater „Honig im Kopf“ nach dem gleichnamigen Kinoerfolg mit Til Schweiger in diesem Jahr wieder hochkarätige Veranstaltungen in der Schlossberghalle Wehingen im Programm.

Ein Highlight ist das Konzert mit dem Duo Tribute Simon & Garfunkel mit Streichquartett und Band. Der Kartenvorverkauf ist bereits in vollem Gange. Tickets sind beim Kulturamt im Wehinger Rathaus sowie online auf www.schlossberghalle-wehingen.de erhältlich. Dort gibt es auch Infos und Trailer zu den Veranstaltungen.