Clubmeisterschaften des Tennisclub Heuberg

Der TCH in Gosheim trug erstmalig gebündelt an zwei aufeinander folgenden Tagen seine kompletten Vereinswettbewerbe der Aktiven und Jugend aus. Insgesamt 40 Teilnehmer, acht bei den Kindern und Jugendlichen sowie jede Menge Zuschauer – die Clubmeisterschaften waren ein voller Erfolg. „Solch große Resonanz in den Wettbewerben und auch bei den Zuschauern hatten wir seit mindestens 15 Jahre nicht mehr!“, sagte der erste Vorsitzende Andreas Federle. Diesen Erfolg führte er nicht zuletzt auf den neuen Modus zurück: Es wurde nicht, wie üblich, über zwei Gewinnsätze pro Spiel auf einen Zeitraum von zwei Wochen verteilt gespielt, sondern alle Spiele über einen einzigen Gewinnsatz auf ein Wochenende konzentriert.

Eine solche Veranstaltung benötigt naturgemäß viele fleißige Helfer, doch ein Sonderlob über das Wochenende verdiente sich Vereinstrainer Aleksandar Cvetkov, der die Turnierleitung innehatte.

Als einziger Vertreter der ersten Mannschaft, die nach ihrem Aufstieg nächstes Jahr in der Oberliga antreten wird, zeigte Matthias Narr die besten Nerven und wurde am Ende seiner Favoritenrolle gerecht: Er holte seinen insgesamt sechsten Clubmeistertitel im Einzel in Folge. Besonders im Halbfinale gegen Rainer Hermle, aber auch im Finale gegen Uli Schnitzer durften sich die Zuschauer aber über echte Krimis freuen. Den geteilten dritten Platz belegte Adrian Hegedüs unter insgesamt 21 Teilnehmern.

Bei den Damen wiederholte Jaqueline Koch ihren Vorjahreserfolg (ihren dritten Einzeltitel insgesamt) und setzte sich in zwei Sätzen gegen Myriam Vogt durch. Den dritten Platz unter insgesamt zehn Teilnehmerinnen teilten sich mit Jasna Cvetkovic und Lara Cvetkovic.

In der gemischten U18-Jugendvereinsmeisterschaft spielten die insgesamt acht Teilnehmer zuerst in zwei Gruppen die Halbfinalisten aus. Hieraus ergaben sich die Paarungen zwischen Lara Cvetkovic und Tom Hermle sowie Felix Narr und Ksenija Zoric, in denen sich jeweils die favorisierten Jungs durchsetzen konnten. Das Finale endete nach begeisterndem Tennis der beiden Youngsters und Felix Narr setzte sich mit 10 zu 8 im Match-Tie-Break durch.

Federle resümierte bei der gut besuchten Siegerehrung am Sonntagabend, „dieses Format unbedingt wiederholen zu wollen“.