Chorgesang auf hohem Niveau

In der Deilinger Christi-Himmelfahrtskirche ist es am Samstagabend weihnachtlich zugegangen. Der Projektchor des Liederkranzes und der Ural Kosaken Chor haben ein beeindruckendes Konzert präsentiert. Das war die perfekte Einstimmung auf den zweiten Advent.

Im Vorspann hat man den Deilinger Chor mit seiner Dirigentin Ursula Riehm kaum mehr wiedererkannt. Personell mit jungen Sängern aus Deilingen und mit erfahrenen aus der Region verstärkt, erinnerte der Auftritt des Chores zum Auftakt des Konzerts an vergangene Glanzzeiten, in denen stattliche Männerchöre ein eigenes Faszinosum darstellten.

Ursula Riehm führte diesen Chor mit drei einführenden Stücken sehr gefühlvoll, akzentuiert und fein abgestimmt in den Hörfokus des Publikums.

Und dann kamen sie, die gestandenen Mannsbilder der Ural Kosaken unter der Leitung von Vladimir Kozioskiy, und das Publikum fand sich sofort in einer anderen Klangwelt wieder. Kraftvoll und ausdrucksstark stimmten die begabten Sänger russische Lieder an, die unter die Haut gingen, die voller Dynamik waren, die aber auch sehr gefühlvoll sich in die Ohren der Zuhörer einschmeichelten. Die Zuhörer konnten ein bisschen die russische Seele spüren. Die ganze Bandbreite des chorischen Gesangs, die brillante Rhythmik und das Feuer in ihm – damit überzeugte der Chor auf ganzer Linie.

Dorothee Lotsch war es vorbehalten, an die bekannte Sängerin Alexandra zu erinnern, indem sie wunderschöne Lieder in den sakralen Raum der Kirche aussandte und wenig später sich in den Kosakenchor integrierte. Die Deilinger Sänger legten ein gefühlvolles Zwischenspiel ein und ermöglichten ein hörbares Kontrastprogramm erster Güte.

Im zweiten Block glänzten die Kosaken mit ihrem Akkordeonisten und einem Liedspektrum voller melodiöser und rhythmischer Facetten, dass es eine Freude war ihnen zuzuhören. Geradezu sensationell war das Solo des ukrainischen Bassisten, der vom tiefsten Stimmenkeller bis in die höchsten Lagen kletterte.

Den Schlussakkord setzte der Deilinger Projektchor zusammen mit den Kosaken und Dorothee Lotsch: „Eintönig klingt das Glöckchen“ und „Ich bete an die Macht der Liebe“ waren imposante Beispiele der chorischen Harmonie, die mit einem gemeinsamen Weihnachtslied feierlich ausklang. Das Publikum war begeistert.