CDU Gosheim nominiert ihre Kandidaten

Die CDU-Gosheim hat jüngst in einer Versammlung die Kandidaten für die Gemeinderatswahl am 26. Mai 2019 nominiert. In geheimer Abstimmung entschied sich die Mitgliederversammlung einstimmig, die Kandidatinnen und Kandidaten in alphabetischer Reihenfolge auf der Liste aufzuführen. Folgende Personen kandidieren in Gosheim für die CDU: Frauke Blank, Eugen Braunschweiger, Stefan Hauser, Tom Hermle, Ignaz Mayer, Bernd Schuler, Andreas Speck, Annika Villing, Heike Weber, Thomas Weber und Bernd Weiss. (pm) Foto: CDU Gosheim