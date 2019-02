Bus streift Laster: 10 000 Euro Schaden

Ein Omnibus ist am Dienstag gegen 10 Uhr in Königsheim an der linken Fahrzeugseite eines entgegenkommenden Lasters hängen geblieben. Der 45-jährige Busfahrer nahm die Kurve im Bereich des Busbahnhofs laut Polizei zu eng, als er die Breitestraße in Richtung der Hauptstraße befuhr. Dadurch scherte das Heck des Busses auf die Fahrbahn des Gegenverkehrs aus. Dort fuhr ein 61-Jähriger mit seinem Lastwagen in Richtung Lindenwiesen. Die Fahrzeuge streiften sich an den linken Heckseiten und wurden beschädigt. Beide Fahrer blieben unverletzt. Der Sachschaden liegt bei gut 10 000 Euro.