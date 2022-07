Bundesjugendspiele an der Grundschule Reichenbach

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei schönstem Sommerwetter fanden nach langer Pause, in diesem Jahr an der Grundschule Reichenbach die Bundesjugendspiele statt. Am Donnerstag, 7. Juli konnten sich die 31 Schülerinnen und Schüler in den Disziplinen Weitsprung, 50 Meter-Lauf und Weitwurf messen. Alle waren begeistert und mit Feuereifer dabei. In der Pause stärkten sich die Sportler und Sportlerinnen mit einer Butterbrezel oder Brezel. Zum Abschluss erhielten alle Schüler eine Teilnahmeurkunde. Einige Schüler erkämpften sich Ehrenurkunden und Siegerurkunden.