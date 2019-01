Bubsheimer Wehr wächst weiter an

Insgesamt zwölf Einsätze hat die Feuerwehr Bubsheim im vergangenen Jahr gehabt. Die Wehrleute haben zudem 22 Übungen und zwei Sonderübungen absolviert. Kommandant Stefan Moser dankte bei der Hauptversammlung der komplett anwesenden Feuerwehrmannschaft, die durch Übernahme zweier Mitglieder der Jugendwehr auf die Rekordzahl von 28 Wehrleuten anwuchs.

Hauptthema war die Anschaffung eines MTW, hierzu waren sieben Fahrzeug-Ausschusssitzungen notwendig. Schriftführer Marc Schneider informierte über die Atemschutzübungen und teilte mit, dass Fabian Mauch die Jugendleiterausbildung abgeschlossen habe. Jugendwart Andreas Jerhof berichtete, dass bei den sechs Jugendlichen die Technik im Vordergrund stand und bei den sechs jüngsten Kindern unter dem Gruppennamen „Floriani“ die Aufgaben der Feuerwehr spielerisch gezeigt wurden.

Bürgermeister Thomas Leibinger erteilte die Entlastung und versicherte, dass das neu bestellte MTW-Fahrzeug in Bälde ausgeliefert werde. „Die Gemeinde tut alles, um die Bubsheimer Feuerwehr auszustatten“, sagte er abschließend und dankte für das „problemlose Miteinander“, bevor er Tobias Kille zum Hauptfeuerwehrmann beförderte. Dann wurden zwei Ausschussmitglieder für fünf Jahre gewählt, Fabian Mauch und Robert Heinemann.

Der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbands Tuttlingen, Ernst Heinemann, dankte für die „wertvolle Arbeit“ in Bubsheim und dem Landkreis Tuttlingen und übernahm die Ehrungen: Für zehn Jahre erhielt Gabriel Hauser die bronzene Ehrennadel; das erste Mal wurde auch für 15 Jahre die bronzene Nadel mit Urkunde vom Land Baden-Württemberg an Sebastian Hauser an die Uniform angesteckt. Für 20 Jahre erhielt Kevin Schmid das silberne Ehrenzeichen, und Walter Flad durfte für 40 Jahre Dienst das goldene Abzeichen in Empfang nehmen.

Mehr als zufrieden über die Teilnahme am Dienst schloss Kommandant Stefan Moser die Versammlung. Bei einem 80-prozentigen Übungsbesuch haben nie gefehlt: Nikolaus Eschbach, Kevin Schmid, Fabian Mauch und Stefan Moser. Eine Fehlübung hatte Tobias Kille; sie erhielten je ein Geschenk.