Bubsheimer Sternsinger erteilen Segen in „Drive-In-Aktion“

Auch in diesem Jahr konnten in Bubsheim und vielen anderen Gemeinden die Hausbesuche der Sternsinger aufgrund der Corona-Pandemie erneut nicht stattfinden. Deshalb sind die Sternsinger in Bubsheim auf kreative Weise neue Wege gegangen und veranstalteten am Dreikönigstag am Feuerwehrmagazin ganz spontan einen Sternsinger-Drive-In, bei dem sich alle Leute von nah und fern den Segen abholen und für die Kinder in Afrika spenden konnten. „Diese Idee war ein voller Erfolg“, berichtet Oberministrantin Julia Mattes, „und eine riesen Freude für Groß und Klein. Wir sagen allen Danke, die uns bei dieser Aktion unterstützt und zur großen Spendensumme beigetragen haben.“