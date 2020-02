Bubsheimer Narren erklatschen viele Zugaben

Der Zunftball ist in Bubsheim wieder ein närrisches Großereignis gewesen. Unter dem Motto „Back to the Holzweg“ zogen zu den Klängen des Narrenmarsches die Weible und Narren in die vollbesetzte närrisch geschmückte Narrhalle ein. Nach dem Weibletanz folgten die Begrüßung durch Förster Stefan Schlude alias Habermus-Zunftmeister Volker Stier und der Narrentanz.

Als Bienen verkleidet führten Christian Leute und Frank Stier durch das Programm. Erster Punkt war die „Tatenschau“: Bubsheim hat einen eigenen Sender, „Neues von Doa“. Hier wurde das Ortsgeschehen näher erläutert durch Sprecher und Kommentator Daniel Schwenk und Ralf Mauthe. So musste der Jahrgang 1963 kurzfristig sein Ziel ändern, was gelang, denn Augsburg sei „eine sehenswerte Stadt“. Und wo war der Zoll, als das voll bepackte Auto mit Südtiroler Spezialitäten über die Grenze ging?

Die Tanzgruppe Beat-Crew verzauberte mit ihren Tänzen zum Thema „Weltall“ unter der Leitung von Alicia Zimmermann und Lea Gutmann. Eine Zugabe folgte. Danach traten die Schwarzen Nataschas auf. Vier Frauen, als Müllmänner verkleidet, zogen vier Mülleimer auf die Bühne. Die Mülleimer konnten singen, immer wieder kamen die Köpfe der Männer und des Jungen heraus – passend gekleidet und geschminkt zu den Liedern, die sie sangen. Der kleine Junge alias Jonas Digeser, der als Heidi oder Schlumpf verkleidet zum Vorschein kam, verzauberte alle Zuschauer.

Nun wurde es spannend um das Thema „Rosa Schlüpfer“ Was versteckte sich hinter diesem Namen? Die Spannung löste sich, als Stefan Gehring, passend gekleidet in Rosa, aufzeigte, was man alles auf Reisen an den verschiedensten Zielen oder auf dem Schiff erleben kann. Danach gab es eine Schunkelrunde zu den Klängen der „One Man Cover Show“ von Harold Merkx.

Bei den Kastanietten drehte sich alles um „Zewa“. Das Hechelteam war im Wald beschäftigt, um einen Baum zu fällen, eine interessante Landschaft war hier aufgebaut. Spaziergänger mit einem Hund kamen vorbei. Nun war es aus mit der Arbeit, bis die Spaziergänger mit ihrem Hund weiterzogen. Ein Jäger kam hinzu, und aus Versehen wurde der Hund erschossen.

Danach traten Jugendliche als Dance Buddies auf. Sie sangen und tanzten zu den Liedern zum Thema „Pepsi“, passend gekleidet unter der Leitung von Eva Mauthe und Carmen Staiger. Wieder folgte eine Zugabe.Vom Bauwagenteam wurde ein Kassier für den neuen Supermarkt gesucht – alle waren nicht passend.

Dankesworte gab es an alle Mitwirkenden die vor, hinter und auf der Bühne, in Küche und an der Bar diesen unterhaltsamen Abend mitgestaltet haben. Zwischendurch bekamen die Verantwortlichen nach ihren Auftritten närrische Geschenke. Zum Schluss trat das Männerballett auf, weiß gekleidet, weiß geschminkt. Es war eine Augenweide, diesen Tänzen zu zu sehen, auch die Zugabe kam sehr gut an.