Bubsheim will in Bochingen punkten

Am Mittwoch, 1. Mai, wird in der Fußball-Bezirksliga Schwarzwald das Punktspiel zwischen der SpVgg Bochingen und dem SV Bubsheim nachgeholt. Spielbeginn in Bochingen ist um 15 Uhr.

Nach der Punkteteilung bei der SpVgg Trossingen (1:1) wartet der Gastgeber seit fünf Pflichtspielen auf einen Sieg. Doch aufgrund einer guten Vorrunde steht das Team von Spielertrainer Turan Sahin mit 29 Punkten noch im Tabellenmittelfeld. Gesichert ist der Klassenerhalt dadurch aber noch nicht. Bubsheim kam in Schwenningen zu einem 7:0-Kantersieg und ist aktuell wieder drei Zähler vor dem Relegationsrang. Stürmer Daniel Geisel verbesserte seine Bilanz auf 14 Saisontore. Fünf Mal traf er in den vergangenen beiden Spielen.

Das Ziel des SVB wird es sein, aus dem Auswärtsspiel mindestens einen Zähler mitzunehmen. Für Bubsheim spricht aktuell die etwas bessere Form, für die Spielvereinigung das Heimrecht. Hinter dem SV Seedorf, dem SC 04 Tuttlingen und dem SC Wellendingen ist man weiterhin das viertbeste Heimteam (19 Punkte).