Bubsheim verabschiedet Ministranten

Im Rahmen eines besonderen Gottesdienstes, der von den Ministranten mitgestaltet wurde, konnte Pater Ankit Chaudhary Jonah Huber und Nico Moser für fünfjährigen Ministrantendienst ehren und zugleich verabschieden. Nach acht bzw. neun Jahren Ministrantentätigkeit beendeten Cora Moser, Lena Stier und Alena Stier ebenfalls diesen Dienst in der Kirchengemeinde St. Jakobus Maior. Pater Ankit sowie Oberministrantin Julia Mattes und Ministrantenbetreuer Zlatko Tomic richteten am Ende des Gottesdienstes Lob- und Dankesworte an die Jugendlichen und ihre Familien und wünschten ihnen für ihre Zukunft alles Gute und Gottes Segen.