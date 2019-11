Bubsheim muss im Derby gegen SV Gosheim punkten

Das nächste Kreis-Derby: Zum Rückrundenauftakt treffen in der Fußball-Bezirksliga Schwarzwald am Sonntag der SV Bubsheim und der SV Gosheim aufeinander. Spielbeginn auf dem Bubsheimer Kirchberg ist um 14 Uhr.

Für den SV Bubsheim um Spielertrainer Paul Ratke liegt das letzte Rückrundenspiel erst wenige Tage zurück. Im Nachholspiel gegen den SV Renquishausen trennte man sich am Donnerstag durch einen eigenen Treffer in der Nachspielzeit mit 2:2. Durch diese Spielverlegung ist das Duell gegen den SV Gosheim das dritte Heimspiel in Serie. „Die Moral war gut. Wir haben zweimal einen Rückstand aufgeholt. Auch die Aggressivität war am Anfang gut“, fasst Ratke zusammen. „Ein paar gute Chancen“ habe man auch gegen den SVR nicht im Tor untergebracht. Angreifer Daniel Geisel zog sich in der ersten Hälfte wohl eine Zerrung zu. Ratke rechnet nicht damit, dass er in diesem Jahr nochmals spielen kann. Leon Moser ist nach langer Verletzungspause zurück. Auch Alexander Herzog hat seine Bauchmuskelzerrung überwunden. Somit hat der SVB insgesamt aber wieder eine bessere Personallage.

Von der SG Deißlingen/Lauffen (1:1), der SG Bösingen II/Beffendorf (0:0) und dem SV Renquishausen trennte man sich zuletzt jeweils unentschieden. „Man kann es schönreden: Wir sind dreimal ohne Niederlage geblieben. Aber es sind auch drei sieglose Spiele“, ist der Spielertrainer ehrlich. Damit der Heimsieg gelingt, erwartet er mehr Leidenschaft von seinem Team. Für Ratke ist vor allem ein Aspekt entscheidend: „Wenn wir die Chancen gleich nutzen, sind wir viel sicherer.“

Ein eigenes Tor gelang dem SV Gosheim gegen die SpVgg Trossingen (0:7) und den SV Zimmern II (0:6) zuletzt nicht. „Wir müssen das Abwehrverhalten in den Griff kriegen. Die Niederlage gegen Trossingen hat uns tief getroffen. Wir hatten kein Selbstvertrauen und waren unsicher. Es gab individuelle Fehler und wir haben einfache Tore kassiert“, sagt SVG-Trainer Adem Sari zu den beiden Niederlagen. „Ich erwarte einen sehr motivierten und aggressiven Gegner“, so Sari. Bubsheim werde alles daransetzen, zu gewinnen.

„Wir haben jede Woche eine andere Aufstellung“, sagt Sari zum Aufgebot, das auch am Sonntag wieder verändert aussieht. Auch deshalb sind für ihn die bisher schon geholten Punkte sehr wichtig. Wer im Tor spielt, war am Freitag noch unklar.

David Klemm und Alexander Zivanic fallen sicher aus, zudem seien zwei, drei weitere Spieler fraglich.

Sari: „Wir sind Favorit, wollen uns auch so präsentieren und drei Punkte holen.“ Das Hinspiel gewann Gosheim 3:2.