Das am Sonntag, 1. Dezember, ausgefallene Spiel der Fußball-Bezirksliga Schwarzwald zwischen dem SV Bubsheim und dem SV Gosheim soll noch in diesem Jahr nachgeholt werden. Staffelleiter Matthias Harzer setzte das Lokalderby für Sonntag, 15. Dezember (Anstoß: 14 Uhr), neu an.

Bereits am Samstag, 14. Dezember (Anstoß: 14.30 Uhr), soll das Nachholspiel FV 08 Rottweil gegen FV Kickers Lauterbach ausgetragen werden.