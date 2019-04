Bubsheim erschließt 57 neue Bauplätze

Es ist ein riesiges Gebiet, das derzeit eine einzige große Baustelle ist: Bubsheim erschließt momentan auf 4,5 Hektar 57 neue Bauplätze. 49 davon sind für Ein- und Zweifamilienhäuser geplant, acht für Mehrfamilienhäuser. Drei Geschosse sind dann erlaubt, so Bürgermeister Thomas Leibinger auf eine Anfrage dieser Zeitung.

Die Erschließungsarbeiten sind in vollem Gang. Sie haben im Januar 2019 begonnen, Ende des Jahres wurde bereits Schnee weggeschoben. Es sei kein einfaches Unterfangen, weil der Untergrund so felsig ist. Daher rechnet Leibinger auch damit, dass die Arbeiten bis weit in die zweite Jahreshälfte hineinreichen werden. Die Gemeinde rechnet mit drei Millionen Euro Baukosten, 3,5 Millionen sind im Haushalt eingestellt.

Für die Mehrfamilienhäuser gebe es bereits interessierte Stimmen, er gehe davon aus, dass diese dann konkret werden, wenn das Gebiet erschlossen ist. Das neue Baugebiet „Böttinger Weg“ schließt an das Neubaugebiet „Hessensail“ an. Noch stehe nicht fest, was der Quadratmeter kosten werde, so Leibinger. Man rechne derzeit alles zusammen, auch die Kosten für die Ausgleichsmaßnahmen. In Hessensail aber habe der Quadratmeter 58 Euro gekostet.

Bis auf drei Flurstücke gehören die Flächen in dem neuen Gebiet der Gemeinde. Diese drei Flächen seien im Rahmen einer Umlegung den Besitzern zur Verfügung gestellt worden. Inzwischen sei ein Bauzwang innerhalb einer bestimmten Frist in Neubaugebieten Usus, sagt Leibinger, so auch in „Böttinger Weg“. Hier muss innerhalb von drei Jahren nach Erwerb gebaut werden.

Böttingen ist schon in der Vergangenheit enorm in die Fläche gewachsen, hat im Gegenzug aber viele besonders schützenswerte Gebiete. Deshalb war es auch nicht so einfach, Flächen zu finden, die zum Ausgleich des Landschaftsverbrauchs noch aufgewertet werden können. Bubsheim hat zugewachsene Flächen, die seltene Pflanzen oder Tiere wieder ermöglichen würden, wenn sie ausgelichtet würden. Das geht am besten mit einer Beweidung mit Schafen, die auf der Alb große Teile der schönen Landschaft über die Jahrhunderte geprägt haben. Um das zu erreichen, wird die Gemeinde als Ausgleich für den Flächenverbrauch die Beweidung mit Schafen an anderer Stelle bezahlen, so Leibinger.

Aktuell gebe es 22 Interessenten für die Ein- und Zweifamilienhaus-Plätze - alles Privatpersonen, die in Bubsheim arbeiten und teilweise in Wohnungen leben, die die Firmen zur Verfügung gestellt haben. Bubsheim hat im Vergleich zu anderen Heuberggemeinden sehr viele Mietwohnungen, die meisten sind bei aber an Firmen gebunden. Investoren, die Mietwohnungen frei vermieten wollen, gebe es leider nicht viele, so Leibinger. Die, die investierten, bauten Eigentumswohnungen, die dann verkauft würden.