Brunnen ist österlich geschmückt

In der Corona-Situation gibt es auch schöne Momente: So verleiht der laut Pressemitteilung aufwendig österlich geschmückte Rathausbrunnen zwischen Böttinger Rathaus und dem neu gestalteten Pfarrgarten bunte Oster- und Frühlingsstimmung. Namens des Gemeinderats und der gesamten Bürgerschaft dankte Bürgermeister Benedikt Buggle dem Gestaltungsteam um Maria Huber und Katharina Spitzenberg. „Es ist jedes Jahr eine Freude zu sehen, dass die schöne Tradition am Leben gehalten wird. Gerade in diesem Jahr ermutigt das prächtige Farbenbild, dass es auch eine Zeit nach Corona geben wird.“