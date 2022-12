Bredle-Backaktion zu Gunsten des Hospiz Spaichingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Auch in diesem Jahr wurden von verschiedenen Mitgliedern des VdK Ortsverbandes Wehingen und weiteren Helfern leckere Weihnachtsbredle gebacken. Die in über 140 Tüten schön verpackten Leckereien waren in gut einer Woche komplett verkauft. Durch viele zusätzliche kleine und große Spenden kam ein Erlös von 1500 Euro zusammen, den wir erneut dem Hospiz am Dreifaltigkeitsberg in Spaichingen gespendet haben.

Der Vortrag über die Leistung des Hospiz von Sr. Rosalie bei der letzten Mitgliederversammlung war für alle sehr beeindruckend, und wir wollen diese gute Arbeit gerne nochmals unterstützen. Hans-Peter Mattes (Vorsitzender des Vorstandes), Susanne Schell und Heike Kupferschmid freuten sich sehr über den Scheck, den die Vorsitzende Cornelia Hugger überbringen durfte.