Braun tritt wieder an in Königsheim

Konstantin Braun will Bürgermeister von Königsheim bleiben. Das erklärte er in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. „Die Arbeit im Rathaus, die Zusammenarbeit mit Ihnen, die Arbeit für Gemeinde und Bürgerschaft hat mir in den zurückliegenden 16 Jahren immer Freude gemacht und mich erfüllt“, sagte er im Rat. Als Termin für die Bürgermeisterwahl legte der Rat den Sonntag, 7. Juli, fest. Ein zweiter Wahlgang wäre am 21. Juli. Die Amtsperiode Brauns endet am 31. September. Der Rat bildet den Gemeindewahlausschuss.