Brand in Lagerhalle - 200 000 Euro Schaden

Am frühen Freitagmorgen hat es in einer Lagerhalle in der Zeppelinstraße gebrannt. Es ist nach Angaben der Polizei ein Schaden in Höhe von zirka 200 000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand.

Kurz vor halb Sieben war Brandalarm: Eine Lagerhalle in der Zeppelinstraße stand in Flammen. Als die Polizei vor Ort eintraf, schlugen bereits meterhohe Flammen aus dem Dach. Die Feuerwehr, mit 75 Mann angerückt, löschte mit allen zur Verfügung stehenden Hilfsmitteln. Am Ende stand ein Sachschaden in Höhe von zirka 200 000 Euro.

In dem betroffenen Lagergebäude befindet sich eine Wohnung. In der Küche der Wohnung vermuten die Brandermittler der Polizei, nach dem bisherigen Kenntnisstand, die Brandausbruchstelle. Eine sichere Aussage dazu ist jedoch erst nach einer genauen Brandortbesichtigung möglich. Bis dahin bleibt auch die Ursache für das Feuer im Unklaren.

Der Polizeiposten Schömberg hat die Brandermittlungen aufnommen, die zur Zeit noch andauern.