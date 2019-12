Borkenkäfer lässt die Holzpreise sinken

Trockene Sommer, schneereiche Winter - Den Wäldern rund um Wehingen ging es in den letzten beiden Jahren schlecht. Dadurch sinken auch die Holzpreise, weil viele Bäume gezwungenermaßen gefällt werden müssen. Der Gemeinderat in Wehingen hat jetzt die Waldpläne für das nächste Jahr besprochen. Wirklich rosig sieht es 2020 aber nicht aus.

Das geht aus einer Pressemitteilung der Gemeinde Wehingen hervor. Oberforstrat Leo Sprich und Revierleiter Andreas Mauch berichteten beim Gemeinderat über das Forstwirtschaftsjahr 2019. Die aktuelle Holzmarktsituation sei schwierig. Der Grund: der Wald hat in letzter Zeit viel Schaden genommen. Unter anderem durch den Schneebruch im letzten Winter. Das wirkt sich auch auf die Holzpreise aus. Schließlich musste mehr Schadholz als sonst gefällt werden. Im Gegenzug dazu konnten aber im Jahr 2019 nur knapp 200 Festmeter Holz statt der geplanten 2400 Festmeter gefällt werden. Wegen der schlechten Preise gehen Sprich und Mauch für 2019 von einem Jahresverlust von zirka 15 000 Euro aus.

Der Gemeinderat hat Folgendes einstimmig verabschiedet: An den Hiebsorten Jägerloch, Kesselhalde, Riedertal, Hainbuchenhalde und Zimmerwald sollen im kommenden Jahr insgesamt 1 900 Festmeter gefällt werden. Für die Bestandspflege des Waldes sollen insgesamt über 4 000 Tannen, Fichten oder Douglasien gepflanzt werden. Auch im Forstwirtschaftsjahr 2020 wird es mehr Ausgaben, als Einnahmen geben. Hier rechnet der Gemeinderat mit einem Zuschussbedarf in Höhe von 15 000 Euro.

Der Brennholzpreis für einen Festmeter Laubholz bleibt weiterhin bei 60 Euro, bei Nadelholz liegt er bei 30 Euro.

Im Landkreis Tuttlingen gibt es ab dem neuen Jahr eine Forst-Reorganisation. Dadurch wird auch eine vertragliche Regelung der Übernahme von Tätigkeiten im forstlichen Revierdienst im Körperschaftswald Wehingen erforderlich. Wegen gesetzlichen Änderungen und Kostensteigerungen musste das Angebot zur Übernahme des forstlichen Revierdienstes im Körperschaftswald Wehingen nochmals neu berechnet werden. Im neuen Angebot sind die jährlichen Gesamtkosten für die forstlichen Dienstleistungen im Gemeindewald Wehingen höher. Die Kosten belaufen sich mittlerweile auf über 32 000 Euro.

Sonstige Beschlüsse:

Wegen eines dringenden Bedarfs an Lehr- und Lernmitteln an der Schlossbergschule in Wehingen, stimmte der Gemeinderat der Anschaffung von Lehr- und Lernmitteln in Höhe von über 33 000 Euro zu.

Bürgermeister Gerhard Reichegger sagte, dass Sitzungsgelder von den Gremiumsmitgliedern in der Vergangenheit jeweils einvernehmlich für einen gemeinnützigen Zweck (Sanierung Fronhofer Kirche, etc.), gespendet wurden. Zukünftig sollen die Sitzungsgelder aber direkt an die einzelnen Ratsmitglieder ausgezahlt werden. Verzichten die Ratsmitglieder auf die Sitzungsgelder, werden diese gespendet.

Der Breitbandausbau schreitet voran. Der Gemeinderat Wehingen hatte schon im September die „Netze BW“ für die Planung und den Aufbau eines passiven Glasfaserhausanschluss-, und Backbone-Breitbandnetzes in Wehingen beauftragt. Die Planungen dafür stehen. In einem nächsten Schritt sollen jetzt die Eigentümer der insgesamt 130 betroffenen Wohn- und Gewerbegrundstücke angeschrieben werden. Sie werden über die weiteren Anschlussdetails und -kosten bei der Herstellung eines Glasfaserhausanschlusses informiert. Pro Anschlussnehmer kostet die Erstellung eines singulären Glasfaser-Hausanschlusses pauschal zirka 1 900 Euro. Bei längeren Hausanschlussstrecken kann sich dieser Betrag noch erhöhen. Der Gemeinderat stimmte dem Zeitplan und dem vorgelegten Musteranschreiben für die Grundstückseigentümer zu. Im Januar 2020 soll es für die betroffenen Grundstückseigentümer eine Info-Veranstaltung in der Schlossberghalle geben.

Ein privater Investor will im Bereich „Rubäcker“ drei Wohnhäuser bauen. Weil in der Gemeinde dringen Wohnungen benötigt werden, hat der Gemeinderat einer Bebauung zugestimmt. Voraussetzung ist, dass alle Baukosten vom Investor selbst bezahlt werden.