Böttinger Unternehmen ehrt Mitarbeiterin für 40-jährige Betriebszugehörigkeit

Beim traditionellen Jahresabschluss der Firma Simon Nann GmbH&Co.KG in Böttingen hat Geschäftsführer Klaus Nann mit Renate Dressler eine Mitarbeiterin für ihre langjährige Betriebszugehörigkeit geehrt.

Laut Firmenmitteilung trat die Jubilarin 1982 als Auszubildende zur Industriekauffrau in die Böttinger Firma ein. Dressler ist in der Auftragserfassung und der Stammdatenverwaltung beschäftigt. In den vier Jahrzehnten ihrer Arbeit im Unternehmen sei sie zu einer Stütze der Belegschaft geworden, wie es im Presseschreiben weiter heißt.

Geschäftsführer Klaus Nann bedankte sich bei Renate Dressler und überreichte ihr im Auftrag des Ministerpräsidenten eine Ehrenurkunde des Landes Baden-Württemberg, eine Urkunde der IHK sowie ein Geschenk der Firma.