Böttinger Räte beklagen Kosten durch Vorschriften

In der jüngsten Sitzung des Böttinger Gemeinderats hat erneut eine Vergabe für Ingenieurdienstleistungen angestanden, die ihre Ursache in strenger gewordenen umweltschutzrechtlichen Vorschriften hat.

So steht in diesem Jahr die Dichtigkeitsprüfung des Abwasser-Verbindungssammlers von Böttingen über Mahlstetten bis an das Regenüberlaufbecken „Vorstadt“ in Mühlheim an. Um dies umsetzen zu können, musste ein qualifiziertes Ingenieurbüro beauftragt werden, das nun die Ausschreibung und bauliche Überwachung der Maßnahme begleitet.

Da der Abwasserkanal durch das Wasserschutzgebiet „Lippachquelle“ verläuft, verlangt das Land Baden-Württemberg eine Untersuchung mittels Druckprüfung. Eine bloße Kamerabefahrung reicht nicht aus. Allein die Ingenieurkosten belaufen sich auf rund 20 000 Euro, so Bürgermeister Benedikt Buggle in seiner Pressemitteilung, eine Machbarkeitsstudie, die bereits im Jahr 2019 durchgeführt wurde, hatte ebenfalls fast 20 000 Euro gekostet. Für die nun anstehende Dichtigkeitsprüfung sind Kosten in Höhe von rund 120 000 Euro geschätzt, die sich die Gemeinden Böttingen und Mahlstetten teilen.

Bereits in der Januarsitzung musste sich das Gremium mit der ebenfalls rechtlich vorgeschriebenen Ertüchtigung der Retentions- und Versickerungsanlage im Gewerbegebiet Spaichinger Weg befassen, für die Kosten in Höhe von knapp 300.000 Euro kalkuliert sind.

Im Zuge der Diskussion wurde von den Räten hinterfragt, ob sich der Gesetzgeber bewusst sei, welche Kosten hier gerade für kleinere Kommunen anfallen würden, um diesen Vorschriften gerecht werden zu können. Bürgermeister Buggle äußerte sich, dass das Land als Gegenargument stets die Möglichkeit einer Bezuschussung anführe. Für die Ertüchtigung des Retentionsbeckens beispielsweise seien Zuschüsse von rund 70 Prozent beantragt. Eine Rückmeldung stehe jedoch noch aus. Man müsse sich jedoch schon fragen, warum die Anlage, die vor rund zwanzig Jahren erstellt wurde und seither kaum einmal Wasser geführt hatte, nun technisch nicht mehr genehmigungsfähig sei, und warum ein Kanal, der vor ziemlich genau zehn Jahren gebaut wurde, nun recht aufwendig auf Dichtigkeit überprüft werden müsse.

Entsprechende Einwände durch die Kommunalen Landesverbände, gerade im Hinblick auf die immer weiter steigenden Kosten auch pragmatischere Lösungen zu akzeptieren, würden beim Land wenig Gehör finden. Schlussendlich sei der Gebührenzahler der Leidtragende, denn die Ausgaben für Anlagen der Abwasserentsorgung würden in die Kalkulation der Abwassergebühren einfließen.

Ebenfalls Thema der Sitzung war ein zweiter Sanierungsabschnitt der Kanalisation. Nachdem bereits seit dem Jahr 2017 jährlich rund ein Zehntel des Kanalnetzes auf Schäden überprüft werde, sei die Gemeinde Böttingen im Jahr 2020 in die sukzessive Sanierung der Kanäle eingestiegen. Sollte auch hier ein positiver Förderbescheid eingehen, wolle man im Jahr 2021 weitere schadhafte Kanalhaltungen sanieren. Auch für diese Maßnahme wurde nun ein Ingenieurbüro beauftragt.