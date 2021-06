Böttingen will seine Akten künftig digital führen

Der Böttinger Gemeinderat hat die Verwaltung beauftragt, ein Sonderangebot der Firma Comundus Regisafe für ein digitales Dokumenten-Management-System zum Preis von 2268 Euro zuzüglich des Grundlagenseminars für 720 Euro und Installationskosten in Höhe von rund 1500 Euro (jeweils netto) anzunehmen.

Nach dem sogenannten Onlinezugangsgesetz sind Kommunen verpflichtet, bis Ende 2022 Verwaltungsdienstleistungen flächendeckend über Online-Verwaltungsportale anzubieten. Der elektronische Eingang von Rechnungen muss bereits heute gewährleistet sein, und auch das Thema E-Vergabe bei Aufträgen und Baumaßnahmen muss zeitnah umgesetzt werden.

Die Böttinger Verwaltung hatte sich daher Gedanken gemacht, wie die internen Verwaltungsabläufe diesen Vorgaben angepasst werden können. Derzeit werden sämtliche Unterlagen nach dem Kommunalen Aktenplan in Papierform abgelegt.

Auf der Suche nach einem Dokumenten-Management-System fand ein Austausch mit Nachbarkommunen statt. In vielen Orten wird das System „Regisafe“ der Firma Comundus Regisafe eingesetzt. Die Referenzen seien durchweg positiv. Die Software bildet den aktuell gültigen Aktenplan digital ab, sodass die bisherige Struktur grundsätzlich übernommen werden kann.

Zu ihrem 30-jährigen Bestehen bietet die Firma das Softwarepaket noch bis zum 30. Juni 2021 für 30 Prozent des Normalpreises an. Gerade durch den Personalwechsel im Rathaus biete sich nun eine gute Gelegenheit, auch die Ablage- und Archivstruktur zu überdenken. Da die Gemeinde dieses Angebot erhalten habe und dieses bis zum 30. Juni befristet sei, hat die Verwaltung darum gebeten, bereits jetzt die Software beschaffen zu können.

Die Gemeinderäte stellten verschiedene Fachfragen, zum Beispiel was die EDV-Ausstattung angeht und die Langzeitarchivierung sowie zu Schnittstellen zu anderen Verfahren. Außerdem wurde geraten, dass sich das Rathauspersonal die Software in einer Nachbarkommune im Alltags-einsatz ansehen sollte. Zuletzt wurde über das optionale Modul des Ratsinformationssystems debattiert. Die Zeit sei reif, auch hier auf das papierlose Arbeiten umzustellen.

Man einigt sich darauf, dieses Thema im Zuge der Haushaltsplanberatungen für das Jahr 2022 zu beraten, die Software für die E-Akte jedoch bereits jetzt zu bestellen.

Nach längerer Diskussion hat der Gemeinderat mit knapper Mehrheit entschieden, der Bitte des Sportvereins nachzukommen, den Kauf einer Rasenmäherroboter-Anlage für die Sportplätze mit einem einmaligen Zuschuss von 1000 Euro zu unterstützen. Der alte Rasenmäher ist schon 16 Jahre alt, weshalb der SV einen neuen beschaffen will. Erst im vergangenen Jahr hatte der Verein allerdings Geld von der Gemeinde für die Erneuerung der Flutlichtanlage erhalten.

Der Sportverein, so hieß es in der Diskussion, leiste eine tolle Jugendarbeit und habe im Vergleich zu anderen Vereinen eine größere Infrastruktur zu erhalten und zu pflegen. Allerdings müsse man auch die finanzielle Lage der Gemeinde im Blick behalten, die derzeit alles andere als beruhigend sei. Es kam die Idee auf, dass der Sportverein neben den beiden Sportplätzen auch die Grünflächen rund um das Sportgelände mit der neuen Anlage abmähe und sich dadurch Einsparungen beim Bauhofeinsatz ergeben würden. Dies sei – so der Vorsitzende des Sportvereins, der als Zuhörer anwesend war – von der Kapazität der Anlage her nicht möglich. Auch seien die Roboter für die Hanglage nicht ausgelegt.