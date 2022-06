Böttingen will Aufstockungsantrag als ELR-Schwerpunktgemeinde

Mit Schreiben des Ministeriums für Ländlichen Raum (MLR) vom 10. September 2019 wurde die Gemeinde Böttingen als Schwerpunktgemeinde im Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum für die Programmjahre 2020-2024 anerkannt. Insgesamt wurde der Gemeinde ein Fördervolumen in Höhe von einer Million Euro zugesagt.

Bislang wurde das Förderprogramm in Böttingen gut angenommen. Inklusive der Förderzusagen im laufenden Programmjahr 2022 wurden bereits 1, 075 Millionen Euro Zuschüsse verteilt. Um auch in den beiden noch ausstehenden Programmjahren in den Genuss einer bevorzugten Förderung zu kommen, müsse nun ein sogenannter Aufstockungsantrag gestellt werden. In diesem formlosen Verfahren müssen weitere bezifferbare Projekte angemeldet werden. Insgesamt sollte ein zusätzliches Fördervolumen von mindestens rund 500 000 Euro erreicht werden.

Im Antrag zur Anerkennung als Schwerpunktgemeinde hatten einige Privatpersonen Projekte gemeldet, die bislang noch nicht umgesetzt sind. Die Verwaltung hatte vorgeschlagen, diese Personen nochmals anzuschreiben und den Sachstand zu den einzelnen Projekten abzufragen. Der Gemeinderat Böttingen war sich relativ schnell einig, dass zwingend ein Aufstockungsantrag gestellt und alles dafür getan werden müsse, um weitere Projekte zu generieren.