Böttingen plant Investitionen in Millionenhöhe

Im kommenden Jahr müssen und sollen aus Sicht des Böttinger Gemeinderats mehrere Investitionsmaßnahmen mit einem Gesamtvolumen von rund 1,2 Millionen Euro getätigt werden, obwohl die Haushaltslage 2021 sehr angespannt sein werde und die Gemeinde daher an einer Kreditaufnahme nicht vorbeikommen werde.

In der zurückliegenden Sitzung wurde das Investitionsprogramm 2021 vorberaten, das nun in den Haushalt eingearbeitet werden muss. Teilweise würden die Maßnahmen nun anfallen, weil in früheren Jahren zu wenig investiert worden sei (zum Beispiel in die Kanalisation sowie die Kläranlage), aber auch weil rechtliche Vorgaben verschärft worden seien. So müsse man für die Genehmigungserneuerung des Retentions- und Versickerungsbecken im Spaichinger Weg knapp 300 000 Euro einstellen. Ein Zuschuss in Höhe von etwa 75 Prozent sei hierfür beantragt.

Der zweite Abschnitt der Kanalsanierung – dieses Mal in offener Bauweise – stehe an und verursache Ausgaben in Höhe von rund 250 000 Euro. Auch hierfür ist eine Förderung beantragt. Sollte diese 2021 allerdings nicht zugesagt werden, müsse man die Maßnahme verschieben. Für die vorgeschriebene Dichtigkeitsprüfung des Abwasser-Verbindungssammlers von Böttingen über Mahlstetten nach Mühlheim sind Kosten in Höhe von 115 000 Euro veranschlagt, die zu zwei Dritteln von Böttingen zu tragen sind.

Der Gemeinderat legte weiter einige Prioritäten fest. So sollen Ausgaben für die Erschließung weiterer Bauplätze in der Panoramastraße (rund 400 000 Euro) sowie des Gewerbegebiets „Spaichinger Weg V“ vorgesehen werden. Weiterhin sollten Mittel für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden im Ortskern vorgehalten werden, um so die Entwicklung der Ortsmitte voranzubringen.

Für den mittlerweile 14 Jahre alten Kleintraktor des Bauhofs würden die Reparaturkosten vermehrt ansteigen. Die Verwaltung habe sich daher eine Ersatzbeschaffung überlegt. Diese könnte mit Zuschüssen aus dem Ausgleichsstock sowie der Inzahlungnahme des Altfahrzeugs finanziert werden. Zu guter Letzt sollen nach Meinung des Gemeinderats auch Kosten für Investitionen in die Steuerungstechnik der Kläranlage sowie Sanierungsarbeiten am und im Feuerwehrmagazin aufgenommen werden.

Inwieweit und in welcher Höhe diese oder auch weitere Maßnahmen im Etat 2021 dargestellt und finanziert werden können, müssen nun die anstehenden Haushaltsplanberatungen zeigen.

Zu Beginn der Sitzung hatten Schulleiterin Sandra Müller sowie Lehrerin Nicole Schmid die bisherigen Ergebnisse des Medienentwicklungsplans, der im Lehrerkollegium mit Vertretern des Kreismedienzentrums erarbeitet worden war, den Gemeinderäten vorgestellt. Dieses Dokument bildet einerseits die Grundlage für Zuschüsse aus dem Förderprogramm DigitalPakt Schule. Anderseits soll es Orientierung und Hilfestellung zugleich sei. Der Medienentwicklungsplan soll Schulleitung und Kollegium in Abstimmung mit dem Schulträger durch den Digitalisierungsprozess leiten und sicherstellen, dass die pädagogischen Voraussetzungen für den Medieneinsatz mit den finanziellen Gegebenheiten des Schulträgers in Einklang gebracht werden.

Konkret gehe es um ein schuleigenes Medienbildungskonzept, die dazu passende Auswahl der Medienausstattung und die erforderliche Vernetzung des Schulgebäudes.

Von Seiten des Gemeinderats wird die Digitalisierung des Schullebens sehr begrüßt. Gerade die Corona-Pandemie habe gezeigt, dass es hier noch an vielen Stellen Nachholbedarf gebe. Allerdings fehlte dem Gremium ein Grundkonzept. Die Gemeinde als Schulträger könne natürlich Infrastruktur schaffen und Geräte zur Verfügung stellen, doch müssten diese dann auch genutzt werden.

Konkret wurde nach dem Vorgehen gefragt, wenn es wieder zu einer Schulschließung kommen werde. Eine vollumfassend zufriedenstellende Antwort konnte hier von der Schule nicht gegeben werden, heißt es im Gemeinderatsbericht von Bürgermeister Benedikt Buggle. Bislang hätten die Lehrer Angebote auf ihren Privatgeräten – so gut es gehe – erstellt.

Daher wurde beschlossen, aus den zusätzlichen Mitteln des Sofortausstattungsprogramms des Landes nicht nur Leihgeräte für die Schüler, sondern auch Geräte für die Lehrer zu beschaffen, damit diese Fernlernangebote erstellen können. Zum Schluss der intensiven Debatte bat das Gremium das Lehrerkollegium nochmals mit anderen Schulen in Austausch zu treten und dortige Beispiele abzufragen. Außerdem sei es sicher hilfreich, externe Beratungsunterstützung einzuholen.

Im weiteren Verlauf der Sitzung hat der Gemeinderat eine Änderung der Benutzungsgebührenordnung für die Gymnastikhalle sowie die Satzung zur Benutzung der Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkunft beschlossen.