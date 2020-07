Böttingen muss für Projekte wohl Kredit aufnehmen

In der jüngsten Gemeinderatssitzung hat Bürgermeister Benedikt Buggle den von der Verwaltungsgemeinschaft Spaichingen erstellten Haushaltszwischenbericht vorgetragen. Demnach wird sich zum Stand 22. Juni das ursprünglich eingeplante positive ordentliche Ergebnis des Ergebnishaushalts um fast 200 000 Euro verschlechtern. Aktuell müsse man mit einem negativen Ergebnis rechnen.

Bedingt durch die Corona-Pandemie würden sich Mindererträge beim Einkommensteueranteil und bei den Schlüsselzuweisungen ergeben. Außerdem verzeichne man einen Gewerbesteuerrückgang, der sich jedoch bereits vor Ausbruch der Corona-Krise angedeutet habe. Im Finanzhaushalt – dem Teil, in dem Investitionen abgebildet werden – zeichne sich laut Buggle derzeit eine Verschlechterung in Höhe von knapp 80 000 Euro ab. Grund hierfür seien Mehrausgaben, die nahezu vollständig aus Maßnahmen des Vorjahres, die erst in 2020 abgerechnet worden seien, herrühren würden.

Aufgrund dieser starken Auswirkungen auf den Böttinger Haushalt werden die liquiden Mittel der Gemeinde laut Pressemitteilung auf 132 000 Euro stark zurückgehen. Da davon auszugehen ist, dass sich die Lage auch im nächsten Jahr noch nicht bessert, müsse, Stand heute, im Jahr 2021 mit einer Kreditaufnahme gerechnet werden, um die anstehenden Projekte finanzieren zu können. Gerade in der jetzigen Krise komme den Kommunen eine entscheidende Rolle bei den Investitionen zu, um die Wirtschaft wieder etwas anzukurbeln, so der Bürgermeister. Insofern hatte die Verwaltung vorgeschlagen, zunächst keine geplanten Maßnahmen, etwa im Bereich der Kanalsanierung, aufzuschieben.

Eine erste Einschätzung des Ergebnisses des Jahres 2019 lege dar, dass sich der Ergebnishaushalt leicht gegenüber den Planungen verbessere, der Finanzhaushalt hingegen aufgrund einiger vom Gemeinderat beschlossener außerplanmäßiger Ausgaben etwas unter Plan abschließe. Allerdings müssten noch die exakten Summen der Abschreibungen abgewartet werden.

Bürgermeister Buggle machte abschließend deutlich, dass es sich um einen Zwischenbericht handele. Nach wie vor seien Verhandlungen zwischen Bund, Länder und Kommunen im Gange, die etwaige Förderungen und Unterstützungsleistungen als Ergebnis haben könnten. Man hoffe also weiterhin auf „umsetzbare und unbürokratische“ Programme der Bundes- und Landesregierung.

In einem weiteren Tagesordnungspunkt hat der weltliche Gemeinderat dem Kirchengemeinderat als Träger des Böttinger Kindergartens St. Marien empfohlen, die Elternbeiträge für das Kindergartenjahr 2020/2021 gemäß den landesweiten Empfehlungen zu anzupassen. Nachdem in den zurückliegenden Jahren schrittweise die Beitragssätze überdurchschnittlich erhöht worden waren, liege man ab dem neuen Kindergartenjahr nun vollumfänglich auf dem landesweiten Niveau. Der Kirchengemeinderat bestätigte zwischenzeitlich die Sätze.

Zu guter Letzt gab Bürgermeister Buggle bekannt, dass die Ergebnisse der vom Landratsamt geforderten Inklinometermessungen im Bereich der Altablagerung Riederstein vorlägen. Demnach bestehe keine Gefahr einer großen, tiefreichenden Hangrutschung, die Personen gefährden könnte. Dennoch zeige die Altablagerung „Kriechbewegungen und damit ein Standsicherheitsdefizit“. Das Landratsamt habe basierend auf diesen Messergebnissen weitere Maßnahmen eingefordert. Zum einen sollten auch weiterhin drei Messungen im Jahr durchgeführt werden. Gleichzeitig müssten Schmutz- und Regenwasserleitungen in diesem Bereich auf Dichtigkeit und Schadhaftigkeit überprüft werden. Ebenso sei die Böschung mit tiefwurzelndem Bewuchs zu bepflanzen.