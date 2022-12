Böttingen erwartet ein schwieriges nächstes Jahr

Einstimmig hat der Böttinger Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung des Jahres den Haushaltsplan für 2023 verabschiedet. Er weist erstmals seit Einführung des neuen kommunalen Haushaltsrechts ein positives Ergebnis in Höhe von rund 26.400 Euro im Ergebnishaushalt aus. Dies sei, so Bürgermeister Benedikt Buggle jedoch nur gelungen, weil Unterhaltungsmaßnahmen gekürzt wurden und so laufende Kosten eingedämmt werden konnten. In der jüngsten Sitzung beschlossen die Räte auch eine Erhöhung der Wasser- und Abwassergebühren. Das geht aus einem Bericht der Gemeinde hervor.

Die Finanzplanung (Darstellung der Jahre 2024 bis 2026) weise nach heutiger Einschätzung für 2024 abermals ein positives Ergebnis aus. Allerdings müsse ab 2025 Stand heute wieder mit negativen Ergebnissen gerechnet werden. Dies liege hauptsächlich an den durch die Investitionstätigkeit steigenden Abschreibungen.

Geplant sei die Erschließung des Gewerbegebiets Spaichinger Weg V, die Sanierung eines weiteren Kanalabschnitts sowie die Einrichtung des Digitalfunks bei der Feuerwehr. Ferner hatte sich der Gemeinderat darauf verständigt, eine Photovoltaikanlage auf dem Schulgebäude in 2023 zu installieren.

Die Wassergebühr erhöht sich um 1,18 Euro auf 3,39 Euro je Kubikmeter. Auch die Schmutzwassergebühr erhöht sich ab Beginn des neuen Jahres um 99 Cent auf 3,88 Euro je Kubikmeter. Die Niederschlagswassergebühr liegt künftig bei 0,45 Cent je Quadratmeter versiegelter Grundstücksfläche. Dieser Gebührensatz wurde um 10 Cent angehoben.

Als weiterer Punkt stand die Beratung und Beschlussfassung des Waldwirtschaftsplanes 2023 auf der Tagesordnung. Leo Sprich vom Landratsamt Tuttlingen sowie Forstrevierleiter Mauthe stellten dem Gremium die Zahlen vor. Das Jahr 2022 sei in etwa so verlaufen wie geplant. Insgesamt habe man rund 2.100 Festmeter Holz geerntet. Erfreulicherweise liege der Schadholz-Anteil nur bei rund 1 Prozent. Der Sommer 2022 habe dem Wald erneut gutgetan, die Bäume hätten sich etwas erholen können. Zum Jahresende könne man feststellen, dass das geplante Plus in Höhe von rund 25.000 Euro wohl leicht übertroffen werde.

Für das Jahr 2023 rechne man mit einem Überschuss in Höhe von knapp 22.000 Euro. Allerdings müsse man weiterhin den Holzpreis im Blick behalten. Man plane einen Einschlag von rund 1.700 Festmetern.

Robert Staiger vom Büro Expert aus Buchheim stellte seine ersten Erkenntnisse aus den Untersuchungen zur energetischen Optimierung der Mehrzweckhalle und des Schulgebäudes vor. Das Büro war vom Gemeinderat mit der Erstellung eines Sanierungskonzepts beauftragt worden.

Bei der Mehrzweckhalle sehe er Einsparpotential bei der Gebäudehülle und den Fenstern. Auch die Umrüstung der Beleuchtung auf die LED-Technik sei eine Maßnahme, die zu raschen Kostensenkungen führen werde. Besonderen Fokus habe er auf die Gebäudetechnik, insbesondere die Heizung gelegt. Aktuell würden zwei 34 Jahre alte Heizölkessel sowohl das Schulgebäude als auch die Halle versorgen.