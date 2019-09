Ein 18-jähriger BMW-Fahrer hat am Samstagvormittag gegen 11.15 Uhr das Anhalten eines Wohnmobilfahrers in der Schweizer Straße zu spät bemerkt. Der 18-Jährige prallte laut Polizei so wuchtig in das Heck des Wohnmobilanhängers, dass die Anhängerkupplung verbogen wurde. Außerdem erlitt die 52-jährige Beifahrerin im Wohnmobil leichte Verletzungen. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Mehr zum Thema Albstadt Siebenjähriger schwer verletzt