Blutspenderin Carolin Steyerer geehrt

Zu Beginn der Gemeinderatssitzung hat Böttingens Bürgermeister Benedikt Buggle verdiente Blutspender im Auftrag des Blutspendedienstes Baden-Württemberg und des Deutschen Roten Kreuzes ausgezeichnet. Er betont in seiner Ansprache, dass sich sämtliche Blutspender auch im vergangenen Jahr wiederum in vorbildlicher Weise uneigennützig in den Dienst am Nächsten gestellt hätten. Die lebensrettende Bedeutung des Blutspendens sei nach wie vor enorm. Dafür gebühre allen Spendern der aufrichtige Dank der Gemeinde und der Bürgerschaft.

Die Ehrung für zehnmaliges Blutspenden durften Philipp Aicher, Patrick Specker (beide in Abwesenheit) und Carolin Steyerer entgegennehmen. Für 25-maliges Blutspenden wurde Marius Sauter (in Abwesenheit) ausgezeichnet. Für 50-maliges Blutspenden wurde Andreas Janzik (in Abwesenheit) geehrt. Der Bürgermeister überreichte Carolin Steyerer neben einem Weinpräsent der Gemeinde die die Ehrennadel des Deutschen Roten Kreuzes.