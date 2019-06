Blitzschlag setzt Stromnetz auf Heuberg außer Gefecht

Blitzschlag dürfte verantwortlich für zwei gleichzeitige Stromausfälle am Dienstagnachmittag um 16. 48 Uhr in Wilfingen sowie Egesheim, Bubsheim und Reichenbach gewesen sein. Das berichtet die Netze BW.

In Egesheim wurde dabei die Umspannstation an der Kläranlage beschädigt, in Wilfingen kam es zu einem Defekt in einem 20000 Volt Erdkabelabschnitt der Netze BW im Bereich der Zollernstraße.

Schadensstellen aufspüren

Zwei Monteurteams waren zunächst damit beschäftigt, die Schadensstellen aufzuspüren und zu begutachten. Im Anschluss gelang es durch Schaltmaßnahmen in Abstimmung mit der Zentralen Leitstelle in Ravensburg die Versorgung Zug um Zug wieder aufzubauen – am Heuberg zwischen 17.25 und 17.53 Uhr und in Wilfingen zwischen 17.48 und 18.01 Uhr.

Provisorische Reparatur

Einzig die Kläranlage war am frühen Abend noch unversorgt. Sollte eine provisorische Reparatur nicht zum Erfolg führen, soll dort vorübergehend ein Notstromaggregat aufgestellt werden. Der Defekt in Wilfingen wurde noch am Abend mithilfe eines Kabelmesswagens genau lokalisiert und sollte im Verlauf des Mittwochs repariert werden