Ein Blitzeinschlag in einen Baum in einem Waldgebiet hat am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr zu einem Brand und schlussendlich zu einem Einsatz der Feuerwehr Bubsheim geführt. Das über drei Bäume sich ausbreitende Feuer konnte von den Wehrleuten schnell gelöscht werden. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 20 Kameraden am Einsatzort.