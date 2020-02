Blinde und Sehbehinderte treffen sich in Wehingen.

Die Themen Schwerbehindertenausweis bei Sehminderung/Erblindung und seelische Störung sind Themen eines Treffens der Allgemeinen Blinden- und Sehbehindertenhilfe (ABSH) – Regionalgruppe Schwarzwald-Baar-Heuberg. Es beginnt am Samstag, 14. März, um 14.30 Uhr im Pfarrer-Hornung-Heim in Wehingen, Steinstraße 3.

„Ich und Schwerbehindertenausweis? Um Gottes Willen. Nur weil ich schlecht sehe, brauche ich doch keinen Schwerbehindertenausweis – und außerdem bringt der ja eh nichts.“ Falsch, so eine Pressemitteilung der Regionalgruppe: Denn dieser Ausweis sei die Grundlage für Nachteilsausgleiche, die Betroffenen aufgrund schlechten Sehvermögens oder einer seelischen Störung zustehen könnte. Was sich genau dahinter verbirgt, erfahren Interessierte bei dem offenen Treffen. Als Referent ist Dipl.-Sozialarbeiter (FH) Harald Eigler zu Gast.

Vor dem Referat steht die Jahreshauptversammlung an. „Hier können Neulinge schon hören, wie fröhlich und unverkrampft unser Vereinsleben ist“, so die Mitteilung. In Sachen Sozialberatung und Rechtsvertretung sei die Allgemeine Blinden- und Sehbehindertenhilfe Ansprechpartner. „Ausdrücklich erwünscht sind bei all unseren Treffen immer die Angehörigen betroffener und ratsuchender Menschen.“ Um besser planen zu können, bitte möglichst vorherige Anmeldung per Telefon oder E-Mail bei Robert Piller aus Wehingen, Telefon: 07426–912550, E-Mail: rg-sbh@abs-hilfe.de

Nähere Informationen finden Interessierte auf der Homepage www.abs-hilfe.de.