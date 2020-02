Blick reicht von Gosheim bis zum Mont Blanc

Seit Jahren wird darüber diskutiert, ob der höchste Berg Europas, der Mont Blanc in den französischen Alpen, bei entsprechender Wetterlage von Gosheim aus sichtbar ist. Am Freitag war es mal wieder so weit. „Wir konnten von Gosheim aus den Mont Blanc sehen“, berichtet Heike Weber. „Wir haben versucht, es mit unserer Kamera festzuhalten. Noch näher konnten wir nicht zoomen.“ Deutlich zu sehen sind „wie schon oft in letzter Zeit“ Eiger, Mönch und Jungfrau. Rechts davon die Bergspitze des Mont Blanc. „Leider ist die Sicht durch die neu gebauten Windräder gestört“, so die Gosheimerin. „Wir wissen, dass es immer noch Zweifler gibt, die es nicht glauben wollen, dass man an einem guten, klaren Morgen so weit sieht. Aber wir haben einen Abgleich mit Google Earth gemacht und sind uns 100prozentig sicher. Übrigens, waren wir nicht auf dem Lembergturm, sondern es reichte unser Balkon. Sonst wäre der große weiße Berg noch deutlicher zu sehen.“