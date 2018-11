Blasmusik für jeden Geschmack

Drei musikalische Formationen haben am Samstagabend in der Wehinger Schlossberghalle einen Leistungsquerschnitt auf hohem musikalischen Niveau präsentiert, der vom Publikum in dem nicht ganz vollen Kulturtempel begeistert aufgenommen worden ist. Die Jugendkapelle, mit Kletus Cologna als neuem Leiter, der Musikverein Königsheim mit seinem Dirigenten, Gerhard Hermle, und der gastgebende Musikverein Wehingen mit Karl-Heinz Dreher am Dirigentenpult, gaben an diesem Abend in unterschiedlichen Leistungsstufen ihr Bestes.

Nele Edler und Megan Linse durften ihre ersten Moderationsschritte machen und „Vivaldi`s Winter“, sowie „Stand by Me“ ansagen. Der im Aufbau befindliche Klangkörper wurde von Cletus Cologna gefühlvoll geführt, so dass man durchaus den Eindruck gewinnen konnte, dass hier ein qualifizierter Nachwuchs in den Startlöchern der Blasmusik sitzt. Mit einem „Märschle“ rundeten sie ihren gelungenen Auftritt ab.

Gerhard Hermle, der seit 18 Jahren den Königsheimer Musikverein erfolgreich leitet, präsentierte, wie Moderatorin Lena Buchwitzes formulierte, ein „Best of“ seiner Tätigkeit als Dirigent. Der festlich-feierliche Einstieg „Prelude“ stammt aus der Feder von Sepp Tanzer und kann fast schon als Klassiker für musikalische Eröffnungsstücke angesehen werden. Ganz anders „Cassiopeia“, das die Heuberger Formation auf den Pfad der griechischen Mythologie führte, der für alle Register willkommene Möglichkeiten bot, stilistisch und technisch anspruchsvolle Sequenzen umzusetzen.

Herrlich die „Verdi-Kompositionen“ mit italienischer Farbigkeit und Temperament. Als Ohrschmeichler ebenso bestens geeignet die schönsten Melodien von Robbie Williams, die von den Königsheimern gefühlvoll interpretiert wurden. Immer wieder schön anzuhören auch der „Florentiner Marsch“, der zackig in die Halle gezaubert wurde. Mit der Zugabe „Bis bald, auf Wiedersehn“ verabschiedeten sich die Königsheimer, reichlich Beifall entgegennehmend.

Die Wehinger, die mit dem Königsheimer Musikverein freundschaftlich verbunden sind, setzten gleich am Anfang mit dem Strauß`schen Meisterwerk „An der schönen blauen Donau“ eine Duftmarke ihres Könnens, die den Reiz stilistischer Verzögerungs- und Beschleunigungselemente an vielen Stellen hörbar werden ließ.

Ein klassischer Hammer die symphonische Suite „Gladiator“, innerhalb derer Drehers Schützlinge ihre Variabilität unter Beweis stellen konnten. Der Ausflug in die Moderne wurde mit der „Toccata in D“ in der Weise unternommen, als man erfolgreich den Versuch startete, Bachs Meisterwerk in ein rockiges Kleid zu packen, einem Unterfangen, das nur mit viel musikalisch-rhythmischem Gefühl gelingt, was die Wehinger durchaus auszeichnete.

Dagegen war „Music“ von John Miles schon ein Oldie, der nicht mehr ganz so taufrisch in den Ohren klingt, obwohl er immer noch als Markenzeichen der Popmusik gilt. Ältere Zuhörer wissen noch, wie der River-Kwai Marsch in den 50er-Jahren Emotionen in ihnen weckte. Karl Heinz Dreher setzte diesen Marsch erfolgreich auf seine Hitliste und konnte so diesem Ohrwurm zu einer Wiedergeburt verhelfen.

Ein besonderes Schmankerl setzten dann noch Andreas Freundl und Stefan Mayer, die die unglaublich schmissige Bravourpolka „Musikantengeflüster“ in die Halle zauberten, was eigentlich den Schluss hätte darstellen sollen. Aber Dirigent Dreher dachte auch an die „Oldies“ im Musikverein und erfüllte ihnen den heimlichen Wunsch nach dem „Alte Kameraden Marsch“. Damit war auch der letzte Zuhörer zufrieden und konnte mit der Erkenntnis nach Hause gehen, einen schönen Blasmusikabend erlebt zu haben. Bleibt noch zu erwähnen, dass die Moderatorinnen Corinna Mayer und Linda Reger eloquent durch das Programm führten.