Bilderbuchkino in der Bücherei Böttingen

Die Böttinger Bücherei hat auch dieses Jahr wieder die Schüler der Klassen eins bis drei zum Bilderbuchkino eingeladen.

In der Geschichte „Brunis Weihnacht“ streiten ein Esel, eine Kuh und ein Schaf darum, wer vor vielen, vielen Jahren zur Zeit der Geburt Jesu Christi wohl das wichtigste Tier im Stall gewesen war. Das kleine Schweinchen Brunhilde, genannt Bruni, hat zu seinem Bedauern nichts zu erzählen, denn Schweine gehören nicht an die Weihnachtskrippe. Seine Ur-Ur-Ur-Großeltern waren damals nicht im Stall dabei. Traurig flüchtet sich Bruni in die kalte Winternacht hinaus …

Wie es Bruni in dieser Nacht dennoch gelingt, das Weihnachtsfest neu zu erleben, verfolgten die 13 Grundschulkinder mit Spannung. Anschließend an das Bilderbuchkino wurde wieder fleißig gebastelt. Dabei konnten nach Herzenslust Filzbäumchen dekoriert werden. Mit Kreativität und viel Freude entstanden dann Girlanden, die die Kinder mit nach Hause nehmen konnten.